Arabesk ve oyun havası müziğinin sevilen isimlerinden Ankaralı Turgut, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden sanatçı, sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sosyal medya hesabından duyurdu.

Gündüz, X platformundaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kardeşim, Ankara’nın abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.”

Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/xTGVLTYdku — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) December 15, 2024

Ankaralı Turgut kimdir?

Gerçek adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Arabesk ve oyun havası türünde yaptığı müziklerle tanınan sanatçı, 1990'lı yıllarda müzik kariyerine başladı. Eğlenceli ve hareketli şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçının “Kaymak Lazım” ve “Beni Görmek İçin Gelme” gibi popüler parçaları bulunuyor.

Uzun yıllar KOAH ve akciğer kanseri gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ankaralı Turgut, 15 Aralık 2024 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, sosyal medyada sanatçının şarkıları ve anıları paylaşılarak anıldı.