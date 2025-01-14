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Muğla'da 15 Ocak'ta altı ilçede elektrik kesilecek

Muğla'da 15 Ocak'ta altı ilçede elektrik kesilecek

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 15 Ocak 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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