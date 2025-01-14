Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 15 Ocak 2025 Çarşamba günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189651
- Saat : 10:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haydere Mh. ( Kocakır Sk. Kocakır Sk. )
Kazandere Mh. ( Kazandere Sk. Kazandere Sk. )
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3190049
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzunlar Mh. ( Kızılcık Sk. Kızılcık Sk. )
Malgaçmustafa Mh.
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191025
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenova Mh. ( Belenova Sk. BELENOVA SOK. Belenova Sk. BELENOVA SOK. )
Ören Mh. ( Ören Sk. Ören Sk. )
Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. Ovacık Sk. )
Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. Yeşildere Sk. )
Yukarıyakacık Mh. ( Yukarıyakacık Sk. Yukarıyakacık Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191029
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ericek Mh. ( Ericek Sk. Ericek Sk. )
Muratdağı Mh. ( Muratdağı Sk. Muratdağı Sk. )
Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. )
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU )
Taşoluk Mh. ( Taşoluk Sk. Taşoluk Sk. )
Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. Yeşildere Sk. )
Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. )