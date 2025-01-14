Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar, hem yeni oyuncularıyla hem de sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen’in “Saatçi Aziz” rolüyle dahil olduğu diziye, genç oyuncu Selinay Taşol da “Şirin” karakteriyle katıldı.

İntikam dolu bir hikâye başlıyor

Genç oyuncu Selinay Taşol, daha önce Kan Çiçekleri dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Şirin karakteri, intikam peşindeki Saatçi Aziz’in torunu olarak hikâyede önemli bir yer tutacak. Şirin’in gelişiyle birlikte dizideki dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızıl Goncalar, yeni bölüm fragmanıyla da büyük merak uyandırdı. Şirin ve Saatçi Aziz’in sırlarla dolu hikâyesi, izleyicilere gerilim ve duygu yüklü anlar yaşatacak.