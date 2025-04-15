Aydın'da 16 Nisan 2025 tarihinde, 6 ilçede yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintilerle ilgili detaylar.

Aydın'ın 6 ilçesinde 16 Nisan'da elektrik kesintisi

Aydın'da 16 Nisan 2025 tarihinde, Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Nazilli, Kuşadası, Buharkent, Kuyucak, Didim ve Köşk ilçelerinde yapılacak kesintiler, vatandaşları etkileyecek. Elektrik kesintisinin detayları ise şu şekilde:

Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Mahalleler: Koçak, İlyasdere, Güzelköy, Cumadere, Kuyucular

Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 12:00 Altınkum Mahallesi (Kıtıklı Cd., Gümüşpala Cd., Dostluk Cd., ve çevresindeki sokaklar) 13:00 - 16:00 Altınkum ve Yeni Mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları



Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Mahalleler: Yamalak, Bucakköy, Karacaören, Aksaz

Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 15:00 Muğla'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi olacak, Fethiye ve Dalaman dikkat!

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Mahalleler: Kızıldere Mahallesi

Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 09:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Mahalleler: Davutlar Mahallesi (Orkide Konakları, Özsoydan Sk.)

Tarih: 16 Nisan 2025

Saat: 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Mahalleler: İstiklal Mahallesi, Yeni Mahallesi

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrik kesintilerinden etkilenmemek için önceden hazırlıklı olmaları ve bu saat dilimlerinde elektrik kullanımına dikkat etmeleri önerilmektedir.

İşte 16 Nisan Çarşamba günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı;

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

Koçak Mh. ( Koçak Sk. )

İlyasdere Mh. ( Aydın Ödemiş Yolu İlyasdere Sk. )

Güzelköy Mh. ( ova yolu Güzelköy Sk. )

Cumadere Mh. ( ova yolu cumadere sokak Cumadere Sk. )

Kuyucular Mh. ( Kuyucular Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Altınkum Mh. ( Kıtıklı Cd. 138. Sk. 139. Sk. 156. Sk. 160. Sk. Gümüşpala Cd. Dostluk Cd. 157. Sk. 49. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 149. Sk. 141. Sk. 137. Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Altınkum Mh. ( 40. Sk. 38. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 41. Sk. 32. Sk. Barış Cd. Atatürk Blv. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 31. Sk. )

Yeni Mh. ( Şencan Cd. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Yamalak Mh. ( Dereboğazı Küme Evleri Ormancı Sk. Adnan Kahveci Cd. Adnan Menderes Cd. Acıdere Küme Evleri Dereboğazı Yeni Küme Evleri )

Bucakköy Mh. ( Bucakköy Sk. )

Karacaören Mh. ( Karacaören Sk. )

Aksaz Mh. ( Aksaz Sk. köy yolu DUMLU MAH. KÖY YOLU AKSAZ MAH. KÖY YOLU )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kızıldere Mh. ( Kızıldere Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Davutlar Mh. ( Orkide Konakları Özsoydan Sk. )

Planlandı

16Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 15:00

İstiklal Mh. ( 607/3. Sk. 2406. Sk. Şehit Mustafa Arslan Blv. 605. Sk. 603. Sk. 601/2. Sk. 601/1. Sk. 601. Sk. )

Yeni Mh. ( 4. Sk. )