Aydın'da 16 Nisan 2025 tarihinde, 6 ilçede yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintilerle ilgili detaylar.
Aydın'ın 6 ilçesinde 16 Nisan'da elektrik kesintisi
Aydın'da 16 Nisan 2025 tarihinde, Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 6 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Nazilli, Kuşadası, Buharkent, Kuyucak, Didim ve Köşk ilçelerinde yapılacak kesintiler, vatandaşları etkileyecek. Elektrik kesintisinin detayları ise şu şekilde:
Köşk / Aydın elektrik kesintisi
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Tarih: 16 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 15:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler: Koçak, İlyasdere, Güzelköy, Cumadere, Kuyucular
Didim / Aydın elektrik kesintisi
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Tarih: 16 Nisan 2025
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Saat:
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09:00 - 12:00 Altınkum Mahallesi (Kıtıklı Cd., Gümüşpala Cd., Dostluk Cd., ve çevresindeki sokaklar)
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13:00 - 16:00 Altınkum ve Yeni Mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları
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Kuyucak / Aydın elektrik kesintisi
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Tarih: 16 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 13:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler: Yamalak, Bucakköy, Karacaören, Aksaz
Buharkent / Aydın elektrik kesintisi
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Tarih: 16 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler: Kızıldere Mahallesi
Kuşadası / Aydın elektrik kesintisi
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Tarih: 16 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 14:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler: Davutlar Mahallesi (Orkide Konakları, Özsoydan Sk.)
Nazilli / Aydın elektrik kesintisi
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Tarih: 16 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 15:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler: İstiklal Mahallesi, Yeni Mahallesi
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrik kesintilerinden etkilenmemek için önceden hazırlıklı olmaları ve bu saat dilimlerinde elektrik kullanımına dikkat etmeleri önerilmektedir.
İşte 16 Nisan Çarşamba günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak ilçelerin tamamı;
Köşk / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Koçak Mh. ( Koçak Sk. )
İlyasdere Mh. ( Aydın Ödemiş Yolu İlyasdere Sk. )
Güzelköy Mh. ( ova yolu Güzelköy Sk. )
Cumadere Mh. ( ova yolu cumadere sokak Cumadere Sk. )
Kuyucular Mh. ( Kuyucular Sk. )
Didim / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Altınkum Mh. ( Kıtıklı Cd. 138. Sk. 139. Sk. 156. Sk. 160. Sk. Gümüşpala Cd. Dostluk Cd. 157. Sk. 49. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 149. Sk. 141. Sk. 137. Sk. )
Didim / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Altınkum Mh. ( 40. Sk. 38. Sk. 44. Sk. 43. Sk. 41. Sk. 32. Sk. Barış Cd. Atatürk Blv. 37. Sk. 36. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33. Sk. 31. Sk. )
Yeni Mh. ( Şencan Cd. )
Kuyucak / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Yamalak Mh. ( Dereboğazı Küme Evleri Ormancı Sk. Adnan Kahveci Cd. Adnan Menderes Cd. Acıdere Küme Evleri Dereboğazı Yeni Küme Evleri )
Bucakköy Mh. ( Bucakköy Sk. )
Karacaören Mh. ( Karacaören Sk. )
Aksaz Mh. ( Aksaz Sk. köy yolu DUMLU MAH. KÖY YOLU AKSAZ MAH. KÖY YOLU )
Buharkent / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kızıldere Mh. ( Kızıldere Sk. )
Kuşadası / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Davutlar Mh. ( Orkide Konakları Özsoydan Sk. )
Nazilli / Aydın elektrik kesintisi
Planlandı
16Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
İstiklal Mh. ( 607/3. Sk. 2406. Sk. Şehit Mustafa Arslan Blv. 605. Sk. 603. Sk. 601/2. Sk. 601/1. Sk. 601. Sk. )
Yeni Mh. ( 4. Sk. )