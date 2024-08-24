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Gözaltına alınan A.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlar tarafından tutuklanan A.E., cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yürütülen operasyonda, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan aranan A.E. (35) İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı.

Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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