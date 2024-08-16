ADM Elektrik Dağıtım A.Ş, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Aydın'ın üç ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, Germencik, Efeler ve İncirliova ilçelerinde çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kesinti saatlerine dikkat ederek gerekli önlemleri almaları istendi.

İşte elektrik kesintilerinin detayları:

Germencik'te elektrik kesintisi

Germencik ilçesinde 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10:00 ile 14:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler: Neşetiye Mahallesi (Alparslan Türkeş Bulvarı, Bülbül Sokak, Demiryolu Sokak, Dutlu Sokak, Önder Sokak, Özaydın Çıkmazı, Şehit Doğan Kef Sokak, Gazi Sokak, Pazaryolu Sokak, 1. Nolu Sokak, Hilal Sokak, Atatürk Caddesi, Yıldız Sokak, Sarmaşık Sokak) Dereköy Mahallesi



Efeler'de elektrik kesintisi

Efeler ilçesinde 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10:00 ile 15:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler: Baltaköy Mahallesi (7353 Sokak) Savrandere Mahallesi (Aydın-Muğla Yolu)



İncirliova'da elektrik kesintisi

İncirliova ilçesinde 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10:00 ile 14:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kesintiden etkilenecek mahalleler: Erbeyli Mahallesi Sınırteke Mahallesi (Eski Durak Caddesi, İzmir-Aydın Yolu)



Elektrik kesintisinden etkilenebilecek bölgelerde yaşayan tüm vatandaşların, olası mağduriyetleri önlemek adına şu noktalara dikkat etmeleri önemli:

Elektrikli cihazlarınızı korumak için kesinti saatlerinden önce fişlerini çekin. Kesinti süresince kullanılacak piller ve şarj cihazlarını önceden hazırlayın. Kesinti süresince elektrikli aletleri çalıştırmayın, bu sayede ani voltaj değişimlerinden etkilenmezsiniz. Kesinti saatleri boyunca soğuk hava depolarında saklanan gıda maddelerinin bozulmasını önlemek için gerekli tedbirleri alın. İhtiyaç durumunda acil durum aydınlatmaları, mum veya fener gibi alternatif ışık kaynaklarını hazır bulundurun. Kesinti süresi sona erdiğinde elektrik enerjisi geri geldiğinde cihazlarınızı dikkatli bir şekilde tekrar devreye alın.