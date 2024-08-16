İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyesi Feyyaz Sungur, oğlu Mehmet Can Sungur'un düğününde büyük bir mutluluk yaşadı. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda düzenlenen törende, Mehmet Can Sungur ve Sevgül Türkoğlu'nun nikahı kıyıldı. Etkinlikte Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeleri, İzmir’in önde gelen iş insanları ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi hazır bulundu.

Gelin ve damat alkışlarla karşılandı

Okul arkadaşlığını hayat arkadaşlığına dönüştüren genç çift, nikah alanına el ele gelirken, gelin ve damat davetlilerin alkışlarıyla karşılandı. Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ettikten sonra nikah masasına geçti. Şahitliğini abla Sırma Şener ve Duygu Köprülü’nün üstlendiği çift, birbirlerine verdikleri sözlerin ardından "evet" diyerek imza attı. Nikah memuru, evlilik cüzdanını geline teslim ederken “Bir ömür boyu mutlu olun” dileklerinde bulundu.

Davetlilerden tebrik mesajları

Ege Kop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, törende yaptığı kısa konuşmada, genç çiftlere “Birbirinize her zaman saygı ve sevgi gösterin, sorunları kendi aranızda çözün ve ülkeye hayırlı evlatlar yetiştirin” tavsiyesinde bulundu. 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, nikaha katılamadıkları için üzüntülerini belirten telgraflarında çiftin mutluluğunu paylaştı.

Takı töreninde dikkat çeken jestler

Nikah sonrası gerçekleştirilen takı töreninde, katılamayan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun gönderdiği çelenk dikkat çekti. Aileler, genç çiftin mutluluğunu paylaşarak, onları aydınlık bir geleceğe uğurlamanın gururunu yaşadı. Yeni evli çiftin balayı tercihi ise Akdeniz’in incisi Antalya oldu.