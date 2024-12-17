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Aydın’da 17 Aralık 2024 hava durumu: Dengeli bir gün

Aydın’da 17 Aralık 2024 hava durumu: Dengeli bir gün

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 17 Aralık 2024 Salı günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

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