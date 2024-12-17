Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın il genelinde 17 Aralık 2024 Salı günü, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak.
İşte kesintilerin detayları:
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3174355
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalıköy Mh. ( Yalıköy Küme Evleri Aslı Cd. Ebecik Cd. Sevgi Sk. Atatürk Cd. Rüzgar Sk. Yalıköy Küme Evleri Aslı Cd. Ebecik Cd. Sevgi Sk. Atatürk Cd. Rüzgar Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175215
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ziyaretli Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Akçay Mh. ( Okullar Cd. Okullar Cd. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175217
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ziyaretli Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Ziyaretli Köyü Yolu Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Ziyaretli Köyü Yolu )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175219
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ziyaretli Mh. ( Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175222
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarlı Mh. ( 1. Merkez Küme Evleri Bozdoğan Nazilli Yolu 1. Merkez Küme Evleri Bozdoğan Nazilli Yolu )
Akçay Mh. ( Taşköprü Küme Evleri Arıkaltı Küme Evleri Taşköprü Küme Evleri Arıkaltı Küme Evleri )
Ziyaretli Mh. ( Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175382
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ortaklar Mh. ( Selvi Sk. Süzen Sk. Talat Paşa Cd. Taşkın Sk. Tehnel Sk. Toker Sk. Ufuk Sk. Selvi Sk. Süzen Sk. Talat Paşa Cd. Taşkın Sk. Tehnel Sk. Toker Sk. Ufuk Sk. Uluat Küme Evleri Yaka Sk. Yamanlar Sk. Yapıcı Sk. Yardım Sk. Yasemin Sk. Yaylalı Sk. Yaşar Doğu Sk. Yeni Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Yılmaz Sk. Yonca Sk. Zeytin Sk. Çakıcı Sk. Çatal Sk. Çelimli Sk. Çeşme Sk. Özpınar Sk. Öztürk Sk. İn Sk. İpek Sk. İstikamet Sk. İstikbal Sk. İtimat Sk. İç Sk. Havva Şahin Sk. Yörük Sk. 135 CENGİZ Abdullah Acar Sk. Uzunırmak Sk. Ongun Sk. Alparslan Sk. Korkmaz Sk. Özkan Sk. Alparslan Türkeş Bulvarı İzmir Söke Yolu Barış Manço Sk. Türkan Sk. Özlü Sk. Saygın Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Çetin Sk. Kültür Cd. Şahin Sk. Zeybek Sk. Başarı Sk. Akgül Sk. Namık Kemal Cd. Bahar Sk. Beldağ Sk. Albayrak Sk. Yeşiltepe Cd. Murat Sk. Fırat Sk. Yamaç Sk. Pamuk Sk. Dicle Sk. Çam Sk. Ardıç Sk. Elmas Sk. Eşref Paşa Sk. Ali Kurlar Sk. Ertan Sk. Pınarbaşı Cd. Celal Bayar Cd. Menekşe Sk. Nergiz Sk. Leylak Sk. Devrim Sk. Çankaya Sk. İmbat Sk. Gedik Sk. Öner Sk. Yavuz Sultan Selim Cd. Akgün Sk. Cengiz Sk. İlker Sk. Papatya Sk. Öktemler Cd. Cemal Gürsel Cd. Kiraz Sk. Özden Sk. Güneş Sk. Cevizli Sk. Coşkun Sk. Lale Sk. 7 Eylül Cd. Yalçın Ertan Sk. Alparslan Türkeş Blv. Taşlı Cd. Ünlü Sk. Genç Osman Sk. Şener Sk. Tanır Sk. Köprüaltı Sk. Sürmeli Sk. Mersinli Sk. Çavuşlar Sk. Sağlık Çk. Sk. Çukur Sk. Aydoğdu Sk. Aydın Sk. Girne Sk. Atalay Sk. Atatürk Cd. Ünveren Sk. Ceyhan Sk. Cihan Sk. Eseler 2. Sk. Eseler 1. Sk. Kale Sk. Cihangir Sk. Deniz Sk. Tepe Sk. Göçmenler Cd. İnan Sk. Doğu Sk. Doktor Mahir Bey Cd. Hürriyet Cd. Evren Sk. Sağlık Cd. Kurtuluş Sk. Topel Sk. Çağlayan Sk. Çiftçi Sk. Yıldız Sk. Karakaya Sk. Yeşiltepe 1. Sk. Meşe Sk. Zambak Sk. Fatih Terim Sk. Kazım Karabekir Cd. Önder Sk. Mert Sk. Kırkpınar Sk. Kubilay Sk. Sanayi 1. Sk. Sanayi 2. Sk. Sanayi 3. Sk. Sanayi 4. Sk. Sanayi 5. Sk. Çakmak Sk. Çalışkan Sk. Çınar Sk. Sümbül Sk. Zübeyde Hanım Cd. Zafer Sk. Vakıf Sk. Eseler 3. Sk. Sakarya Sk. İstasyon Sk. İstiklal Sk. Dutlu Sk. İmren Sk. İnönü Blv. Atçalı Sk. Çağdaş Sk. Derviş Sk. Gümüş Sk. Kalkınma Cd. Oktay Sk. Öğretmenler Sk. Otmanlı Sk. Çamlı Sk. Çakmak Oğlu Sk. Faikbey Sk. Zeytinci Sk. Karcı Sk. Burhan Çınar Sk. Engin Sk. Cumhuriyet Meydanı 109. Sk. Akasya Sk. Avcı Sk. Batarya Sk. Camikebir Sk. Civelek Sk. Dar Sk. Delgen Sk. Demirkol Çk. Dere Sk. Doğru Sk. Erdem Sk. Gazi Ahmet Sk. Gazi Alparslan Sk. Gazi Özçelik Sk. Genç Sk. Gül Sk. Güler Sk. Güngen Sk. Güven Sk. Irmak Sk. Kahraman Sk. Karagöz Sk. Karanfil Sk. Kartal Sk. Kavaklı Sk. Kayısı Sk. Kıbrıs Sk. Kocabıçak Çk. Kuyu Sk. Köprü Sk. Mercan Sk. Mescit Sk. Nevin Sk. Park Çk. Pazar Sk. Pınar Sk. Ray Sk. Şimal Sk. Sanayi Cd. Savaş Sk. )
Tekin Mh. ( İzmir Söke Yolu Tekin Sk. )
Sazlı Mh.
Yamaç Mh.
Hıdırbeyli Mh. ( Alparslan Türkeş Bulvarı Germencik 1 Çıkışı-K41 Kocabaş Küme Evleri Belediye Kademe Küme Evleri )
Mursallı Mh.
Abdurrahmanlar Mh. ( Abdurrahmanlar Sk. )
Balatçık Mh. ( Balatçık Sk. )
Dereköy Mh. ( Dereköy Sk. Alparslan Türkeş Bulvarı dereköy )
Gümüşyeniköy Mh. ( İzmir Söke Yolu )
Kızılcapınar Mh. ( Alparslan Türkeş Bulvarı Manolya Sk. Yasemin Sk. Hüseyin Ercins Sk. Menderes Cd. Akasya Sk. Çay Sk. Lale Sk. Defne Sk. Gül Sk. Karanfil Sk. Nergiz Sk. Papatya Sk. Sümbül Sk. Zambak Sk. )
Naipli Mh. ( Naipli Sk. )
Neşetiye Mh. ( Alparslan Türkeş Bulvarı Rüzgar 4. Nolu Sk. Sarmaşık Sk. Atatürk 2. Cd. Yıldız Sk. Çamlıtepe Sk. Atatürk Cd. Kurtuluş Cd. Hilal Sk. 1. Nolu Sk. 2. Nolu Sk. Pazaryolu Sk. Gazi Sk. 3. Nolu Sk. Balcı Sk. Bülbül Sk. Demiryolu Sk. Dutlu Sk. Hayal Sk. Rüya Çk. Önder Sk. Özaydın Çk. Şehit Doğan Kef Sk. ATATÜRK 2 CADDESİ )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175398
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh.Park Mh.
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3175940
- Saat : 9:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Menderes Mh. ( menderes bahçe yolu İstasyon Cd. Menderes Cd. menderes bahçe yolu İstasyon Cd. Menderes Cd. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176054
- Saat : 9:30 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şahnalı Mh. ( Şahnalı Köyü Yolu Şahnalı Sk. Şahnalı Köyü Yolu Şahnalı Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176057
- Saat : 10:15 - 10:45
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şahnalı Mh. ( ova yolu Şahnalı Sk. Aydın Dalama Yolu )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176061
- Saat : 11:00 - 11:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şahnalı Mh. ( Şahnalı Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176062
- Saat : 12:00 - 12:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mesutlu Mh. ( Mesutlu Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176066
- Saat : 13:30 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mesutlu Mh. ( Mesutlu Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176068
- Saat : 14:15 - 14:45
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mesutlu Mh. ( Mesutlu Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176070
- Saat : 15:15 - 15:45
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozalaklı Mh. ( Kozalaklı Sk. Aydın Dalama Yolu )
Karahayıt Mh. ( Karahayıt Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176071
- Saat : 16:15 - 16:45
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurlu Mh. ( 1085. Sk. 2018. Sk. 2021. Sk. Zafer Cd. 2016. Sk. 2020. Sk. 2011. Sk. 1092. Sk. Cumhuriyet Cd. 1099. Sk. 2107. Sk. Plevne Caddesi 2051. Sk. Kahramanlar Cd. 2010. Sk. 1080. Sk. Sinan Paşa Cd. Namık Kemal Cd. Yavuz Selim Cd. Atatürk Blv. 1072. Sk. 2045. Sk. 1096. Sk. 1075. Sk. 1088. Sk. 1098. Sk. Recep Özder Cd. 1056. Sk. 1086. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1100. Sk. 2009. Sk. 1101. Sk. 2013. Sk. 2017. Sk. 2019. Sk. 2043. Sk. )
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3176073
- Saat : 17:00 - 17:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurlu Mh. ( Plevne Caddesi 1059. Sk. Küme Evler 1. Küme Evleri 1054. Sk. Atatürk Blv. 1060. Sk. )