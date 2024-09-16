Aydın’ın çeşitli ilçelerinde, 17 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan elektrik kesintileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintiler, bazı bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.
İşte detaylı kesinti programı:
Germencik'te elektrik kesintisi
Kesinti ID: 3092651
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Moralı Mahallesi: Tariş Küme Evleri, Uzunkum Sk., Kurtuluş Cd., 7 Nolu Sk., 8 Nolu Sk., 4 Nolu Sk., 10 Nolu Sk., 1 Nolu Sk., 6 Nolu Sk.
- Üzümlü Mahallesi: Okul Cd.
Nazilli'de elektrik kesintisi
Kesinti ID: 3096023
- Saat: 09:00 - 10:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Pınarbaşı Mahallesi: Şehitler Blv., 556. Sk., 554. Sk., 33. Sk., 31. Sk., 25. Sk., 128. Sk.
Kesinti ID: 3096025
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Turan Mahallesi: Atatürk Blv., 352. Sk., 354. Sk., 356. Sk., Sakarya Cd., Ziya Gökalp Cd.
- Kurtuluş Mahallesi: 352. Sk., 356. Sk., 360. Sk., 362. Sk., 366. Sk., 93. Sk., 95. Sk., 97. Sk., 99. Sk.
- Aydoğdu Mahallesi
Kesinti ID: 3096026
- Saat: 11:00 - 12:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Bölgeler:
- Yıldıztepe Mahallesi: 625. Sk., 61. Sk., 528/1. Sk., 61/2. Sk., 618. Sk., Çakıcı Sk., 80/4. Sk., 649. Sk.
- Zafer Mahallesi: 16/4. Sk., 16/5. Sk., Şehit Bülent Taşkıran Blv., 28. Sk., 61. Sk.
Kaynak: HABER MERKEZİ