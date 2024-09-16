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Aydın’ın çeşitli ilçelerinde, 17 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan elektrik kesintileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintiler, bazı bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.

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