Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından, yeni bir kayıp haberi şehri üzdü. Bağlar ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım'dan iki gündür haber alınamıyor.

Olayın detayları

Bağcılar Mahallesi'nde yaşayan Beyza Yıldırım, 14 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan’a “Arkadaşlarımla parkta oturacağım” diyerek evden ayrıldı. Ancak, genç kız akşam saatlerinde eve dönmeyince, ailesi tarafından aranmaya başlandı.

Aile durumu polise bildirdi

Beyza Yıldırım’ın eve dönmemesi ve telefonla da ulaşamamalarının ardından, ailesi durumu polise bildirdi. Aile, genç kızlarının kaybolduğunu belirterek yardım talep etti.

Arama çalışmaları sürüyor

Polis ekipleri, Beyza Yıldırım’ı bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlattı. Arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra, Yıldırım’ın en son görüldüğü yer ve çevresinde de araştırmalar yapılıyor. Yetkililer, genç kızın izine ulaşabilmek için çeşitli kaynaklardan bilgi toplamayı sürdürüyor.