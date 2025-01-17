Aydın'da bugün az bulutlu bir hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 16°C'ye ulaşırken, akşam ve gece saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Cuma günü hava durumu

Sabah saatleri (09.00 - 12.00): Hafif serin ve az bulutlu

Gün, Aydın'da hafif serin bir havayla başlayacak. Az bulutlu gökyüzü ve düşük rüzgar hızları dikkat çekiyor.

Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %61

%61 Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 5 km/sa hızla eserken, maksimum rüzgar hızı 20 km/sa'ya kadar ulaşabilir.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00): Ilık ve keyifli hava

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Az bulutlu gökyüzü, açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunacak.

Sıcaklık: 16°C

16°C Hissedilen Sıcaklık: 16°C

16°C Nem Oranı: %48

%48 Rüzgar: Batı yönünden 6 km/sa hızında eserken, maksimum 24 km/sa hızında rüzgar görülebilir.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00): Serinleme başlıyor

İkindi saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayacak ancak hava hala az bulutlu ve sakin olacak.

Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem Oranı: %65

%65 Rüzgar: Güneybatı yönünden 1 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı 21 km/sa olacak.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00): Serin ve durgun hava

Akşam saatlerinde serin hava kendini daha fazla hissettirecek. Rüzgar hızı oldukça düşük seviyelerde olacak.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %64

%64 Rüzgar: Güneydoğudan 2 km/sa hızında eserken, maksimum 10 km/sa hızında rüzgar bekleniyor.

Gece saatleri (21.00 - 24.00): Hava serinliyor

Gece saatlerinde sıcaklık 10°C'ye kadar düşecek. Az bulutlu ve sakin bir hava etkisini sürdürecek.

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %63

%63 Rüzgar: Güneydoğudan 1 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı 8 km/sa olacak.