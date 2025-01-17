Aydın'da bugün az bulutlu bir hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 16°C'ye ulaşırken, akşam ve gece saatlerinde serin bir hava hakim olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Cuma günü hava durumu
Sabah saatleri (09.00 - 12.00): Hafif serin ve az bulutlu
Gün, Aydın'da hafif serin bir havayla başlayacak. Az bulutlu gökyüzü ve düşük rüzgar hızları dikkat çekiyor.
- Sıcaklık: 12°C
- Hissedilen Sıcaklık: 12°C
- Nem Oranı: %61
- Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 5 km/sa hızla eserken, maksimum rüzgar hızı 20 km/sa'ya kadar ulaşabilir.
Öğle saatleri (12.00 - 15.00): Ilık ve keyifli hava
Öğle saatlerinde hava sıcaklığı günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Az bulutlu gökyüzü, açık hava aktiviteleri için uygun bir ortam sunacak.
- Sıcaklık: 16°C
- Hissedilen Sıcaklık: 16°C
- Nem Oranı: %48
- Rüzgar: Batı yönünden 6 km/sa hızında eserken, maksimum 24 km/sa hızında rüzgar görülebilir.
İkindi saatleri (15.00 - 18.00): Serinleme başlıyor
İkindi saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayacak ancak hava hala az bulutlu ve sakin olacak.
- Sıcaklık: 13°C
- Hissedilen Sıcaklık: 13°C
- Nem Oranı: %65
- Rüzgar: Güneybatı yönünden 1 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı 21 km/sa olacak.
Akşam saatleri (18.00 - 21.00): Serin ve durgun hava
Akşam saatlerinde serin hava kendini daha fazla hissettirecek. Rüzgar hızı oldukça düşük seviyelerde olacak.
- Sıcaklık: 11°C
- Hissedilen Sıcaklık: 11°C
- Nem Oranı: %64
- Rüzgar: Güneydoğudan 2 km/sa hızında eserken, maksimum 10 km/sa hızında rüzgar bekleniyor.
Gece saatleri (21.00 - 24.00): Hava serinliyor
Gece saatlerinde sıcaklık 10°C'ye kadar düşecek. Az bulutlu ve sakin bir hava etkisini sürdürecek.
- Sıcaklık: 10°C
- Hissedilen Sıcaklık: 10°C
- Nem Oranı: %63
- Rüzgar: Güneydoğudan 1 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı 8 km/sa olacak.