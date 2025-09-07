Aydın’ın Efeler ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında 47 yıl 9 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahıs polis operasyonuyla yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eşref Çeşmekuran’ın yerini tespit etti. Saat 17.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalanan Çeşmekuran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
47 hapis cezası bulunuyor
Çeşmekuran’ın çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve toplamda 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası aldığı belirlendi. Mahkemece tutuklanan Çeşmekuran, cezaevine gönderildi.
Annesinin sözleri dikkat çekti
Hükümlünün annesi, oğlunun cezaevine götürülmesi sırasında “Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle” sözleriyle dikkat çekti.