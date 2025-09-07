Manisa’nın Selendi ilçesinde 61 yaşındaki Ömer Fahri Yılmazgüneş, mısır tarlasını suladığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Mıdıklı Mahallesi İnceler sokakta meydana geldi. Tarlasına sulama yapmak için gelen 3 çocuk babası Ömer Fahri Yılmazgüneş, su dinamosunun başında elektrik akımına kapıldı.
Yakınları cansız bedenini tarlada buldu
İlerleyen saatlerde eve dönmeyen Yılmazgüneş’i merak eden yakınları tarlaya giderek cansız bedeniyle karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda Yılmazgüneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.