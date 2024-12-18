Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık 2024 Perşembe günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesintilerin detayları:

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3174358

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Sevgi Sk. Atatürk Cd. Ebecik Cd. Aslı Cd. Yalıköy Küme Evleri Rüzgar Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175228

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haydere Mh. ( Çarşı Merkez Küme Evleri Sk. Dökük Merkez Küme Evleri Göller Merkez Küme Evleri Dökük Merkez Küme Evleri Sk. Göller Merkez Küme Evleri Sk. Kocakır Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175231

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haydere Mh. ( Kirişli Merkez Küme Evleri Sk. Sığırönü Merkez Küme Evleri Sk. Çarşı Merkez Küme Evleri Sk. Göller Merkez Küme Evleri Kocakır Sk. )

Çamlıdere Mh. ( Sipahiler Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175232

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haydere Mh. ( Sıramelengeç Sk. Kocakır Sk. Göller Merkez Küme Evleri Göller Merkez Küme Evleri Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3175233

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Haydere Mh. ( Kirişli Merkez Küme Evleri Sıramelengeç Sk. Kirişli Merkez Küme Evleri Sk. Göller Merkez Küme Evleri )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177191

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beşeylül Merkez Mh.

Mustafapaşa Mh. ( Alize Sk. Çakıl Sk. Alize Sk. Çakıl Sk. )

Çine'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177417

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kahraman Mh. ( Kahraman Merkez Sk. )

Alabayır Mh. ( Merkez Sk. Karaağaç Sk. Emiroğlu Sk. Dereli Sk. Atacan Sk. )

Umurköy Mh. ( Umurköy Merkez Sk. )

Eskiçine Mh. ( Çine 2 Köprüsü Eskiçine Merkez Sk. )

Evciler Mh. ( Aydın Muğla Yolu Evciler Merkez Sk. )

Hacıpaşalar Mh. ( Merkez Sk. Asmalar Sk. Dinecik Sk. )

Kırksakallar Mh. ( Baharyurdu Sk. Durluman Sk. Hıdırağa Sk. )

Kuruköy Mh. ( Aydın Muğla Yolu Kuruköy Merkez Sk. Kuruköy Mh. )

Şevketiye Mh. ( Namık Gedik Cd. 420. Sk. )

Yeni Mh. ( 344. Sk. )

Ovacık Mh. ( Ovacık Merkez Sk. )

Tatarmemişler Mh. ( Karakışlık Sk. Tatarmemişler Köyü Yolu Kemerler Sk. Yeşilyurt Sk. )

Topçam Mh. ( Dedeler Sk. Mezra Sk. Sarıkavak Sk. Paklalar Sk. Sarnıç Sk. Yağmuralanı Sk. Örenyanı Sk. )

Yağcılar Mh. ( Aydın Muğla Yolu Yağcılar Merkez Sk. )

Yeniköy Mh. ( Yeniköy Merkez Sk. )

Çine'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177418

Saat : 14:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Özeren Mh. ( Özeren Merkez Sk. )

Dorumlar Mh. ( Aydın Muğla Yolu Aktaş Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177458

Saat : 9:30 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik Mh. ( Aydın Otoyol Bağlantısı Köşk Cd. 921. Cd. 923. Cd. Ihlamur Sk. Nilüfer Sk. Söğütlükuyu Cd. Elçin Sk. Kekik Sk. Gürgen Sk. Pınar Sk. Çam Sk. Didim Blv. 937 Alabanda Blv. Prien Blv. Abdülkerim Güleryüz Sk. Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. Sarmaşık Sk. Pelit Sk. Palmiye Sk. Mustafa Direk Sk. Meşe Sk. Manolya Sk. Işıklıkuyu Cd. Gümüş Sk. Gelincik Sk. Defne Sk. Turkuaz Sk. Muhtar Ahmet Müslü Cd. Krizantem Sk. Erguvan Sk. Söğüt Sk. Dedebaşı Sk. Nergis Sk. Sardunya Sk. Çağla Sk. Köknar Sk. Sedir Sk. Leylak Sk. Yasemin Sk. Sümbül Sk. Şehit Turan Aydemir Sk. Ilgın Sk. Orkide Sk. Mimoza Sk. Begonya Sk. Belediye Lale Sk. Çınar Sk. Papatya Sk. Zambak Sk. Kardelen Sk. Güllük Sk. Menekşe Sk. Açelya Sk. Kemal Yılmaz Sk. Melisa Sk. Fulya Sk. Hanımeli Sk. Ahmet Korkmaz Sk. Akasya Sk. Ardıç Sk. Sami Gürsoy Sk. Ferhat Özdemir Sk. )

Çeştepe Mh. ( Gelincik Sk. )

Baltaköy Mh.

Ata Mh. ( 803. Sk. Köşk Cd. KARACASU 718 797. Sk. 801. Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177461

Saat : 10:30 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik Mh. ( Çağla Sk. Sardunya Sk. Nergis Sk. Dedebaşı Sk. Söğüt Sk. Erguvan Sk. Krizantem Sk. Muhtar Ahmet Müslü Cd. Turkuaz Sk. Papatya Sk. Çınar Sk. Lale Sk. Belediye Mimoza Sk. Orkide Sk. Ilgın Sk. Şehit Turan Aydemir Sk. Sümbül Sk. Yasemin Sk. Leylak Sk. Sedir Sk. Köknar Sk. Prien Blv. Alabanda Blv. 937 Didim Blv. Çam Sk. Pınar Sk. Gürgen Sk. Kekik Sk. Elçin Sk. Söğütlükuyu Cd. Nilüfer Sk. Ihlamur Sk. 923. Cd. 921. Cd. 900. Sk. Köşk Cd. Aydın Otoyol Bağlantısı Sami Gürsoy Sk. Ferhat Özdemir Sk. Abdülkerim Güleryüz Sk. Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. Zakkum Sk. Sarmaşık Sk. Pelit Sk. Palmiye Sk. Mustafa Direk Sk. Meşe Sk. Manolya Sk. Işıklıkuyu Cd. Gümüş Sk. Gonca Sk. Gelincik Sk. Defne Sk. Begonya Sk. Ardıç Sk. Akasya Sk. ŞEHİT PİYADE ER MEHMET ALİ TOSUN Ahmet Korkmaz Sk. Hanımeli Sk. Fulya Sk. Melisa Sk. Kemal Yılmaz Sk. Açelya Sk. Menekşe Sk. Güllük Sk. Kardelen Sk. Zambak Sk. )

Ata Mh. ( 801. Sk. 797. Sk. 718 KARACASU Köşk Cd. 803. Sk. )

Baltaköy Mh.

Çeştepe Mh. ( Gelincik Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177464

Saat : 14:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik Mh. ( 852. Sk. 853. Sk. 901. Cd. 902. Sk. Kaya Sk. Batı 5. Cd. Marka Aydın Batı 1. Cd. Afrodisias Blv. Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. Havaalanı Blv. )

Ata Mh. ( Afrodisias Blv. Prien Blv. )

Kocagür Mh. ( Aydın Otoyol Bağlantısı )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177508

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüşköy Mh. ( gümüşköy sokak devamı gümüşköy sokak devamı Gümüşköy Sk. )

Gümüşyeniköy Mh. ( İzmir Söke Yolu 5. Sk. 2. Sk. 10. Sk. 8. Sk. 9. Sk. 7. Sk. 4. Sk. 3. Sk. )

Naipli Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177546

Saat : 6:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Türkmen Mh. ( İsmet İnönü Blv. 50. Yıl Cd. Ülgen Sk. Bahçearası Sk. İsmet İnönü Blv. 50. Yıl Cd. Ülgen Sk. Bahçearası Sk. )

Buharkent'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177591

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ortakçı Mh.

Menderes Mh. ( KANAL YOLU KANAL YOLU menderes bahçe yolu Söğüt Sk. Yunus Emre Sk. İstasyon Cd. Mehmet Akif Ersoy Sk. Menderes Cd. Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Sk. Kanal Sk. KANAL YOLU KANAL YOLU menderes bahçe yolu Söğüt Sk. Yunus Emre Sk. İstasyon Cd. Mehmet Akif Ersoy Sk. Menderes Cd. Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Sk. Kanal Sk. )

Savcıllı Mh.

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3177602

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dereağzı Mh. ( Dereağzı Sk. Aydın Tire Yolu )

Kızılcaköy Mh.

Karabağ Mh. ( Karabağ Sk. )

Gerenkova Mh. ( 5103 Sk. )