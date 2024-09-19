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Kesinti ID: 3097694 Saat: 15:00 - 15:30 Mahalle: Ovaeymir Mh. Sokaklar: 13. Sk. 13. Sk. 11. Sk. 11. Sk. Turgut Özal Blv. Turgut Özal Blv. 19. Sk. 19. Sk. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Çine Cd. Çine Cd.

Aydın’ın farklı bölgelerinde, enerji şebekesinin yenilenmesi ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, belirli saat aralıklarında, birçok mahallede etkili olacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.

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