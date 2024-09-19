Aydın’ın farklı bölgelerinde, enerji şebekesinin yenilenmesi ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, belirli saat aralıklarında, birçok mahallede etkili olacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.
İşte detaylı kesinti programı:
Efeler'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3095266
Saat: 10:00 - 15:00
Mahalle: Mesutlu Mh.
Sokaklar: Mesutlu Sk., Aydın Dalama Yolu
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Kesinti ID: 3095270
Saat: 10:00 - 15:00
Mahalle: Mesutlu Mh.
Sokaklar: Mesutlu Sk.
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Kesinti ID: 3095341
Saat: 10:00 - 12:00
Mahalle: Örtülü Mh.
Sokaklar: Merkez Küme Evleri, Alan Sk.
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Kesinti ID: 3097687
Saat: 11:00 - 11:30
Mahalle: Ilıcabaşı Mh.
Sokaklar: 305. Sk. 311. Sk. 305. Sk. 311. Sk. 326. Sk. 326. Sk. Osman Gazi Blv. 309. Sk. Osman Gazi Blv. 309. Sk. 301. Sk. 301. Sk. Trafo Cd. Trafo Cd. 303. Sk. 303. Sk. 305. Sk. 311. Sk. 305. Sk. 311. Sk. 326. Sk. 326. Sk. Osman Gazi Blv. 309. Sk. Osman Gazi Blv. 309. Sk. 301. Sk. 301. Sk. Trafo Cd. Trafo Cd. 303. Sk. 303. Sk.
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Kesinti ID: 3097689
Saat: 13:30 - 14:30
Mahalle: Ata Mh.
Sokaklar: Doğu Çevre Blv. Doğu Çevre Blv. 789. Sk. 789. Sk. Didim Blv. Didim Blv.
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Kesinti ID: 3097694
Saat: 15:00 - 15:30
Mahalle: Ovaeymir Mh.
Sokaklar: 13. Sk. 13. Sk. 11. Sk. 11. Sk. Turgut Özal Blv. Turgut Özal Blv. 19. Sk. 19. Sk. Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Ova Yolu Küme Ev Ve İşyerleri Küme Evleri Çine Cd. Çine Cd.
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Kesinti ID: 3097696
Saat: 16:00 - 16:30
Mahalle: Ovaeymir Mh.
Sokaklar: 43. Fevzi Çakmak Sk. Poligon Cd. Poligon Cd. 47. Sk. 47. Sk. İstiklal Cd. İstiklal Cd. 12. Fevziçakmak Sk. 12. Fevziçakmak Sk. 14. Fevziçakmak Sk. 14. Fevziçakmak Sk. 16. Fevziçakmak Sk. 16. Fevziçakmak Sk. 33. Fevziçakmak Sk. 33. Fevziçakmak Sk. 45. Fevziçakmak Sk. 45. Fevziçakmak Sk. 27. Fevziçakmak Sk. 27. Fevziçakmak Sk. 26. Fevzi Çakmak Sk. 26. Fevzi Çakmak Sk. 43. Fevzi Çakmak Sk. 22. Fevziçakmak Sk. 22. Fevziçakmak Sk. 35. Fevziçakmak Sk. 35. Fevziçakmak Sk. 40. Fevziçakmak Sk. 40. Fevziçakmak Sk.
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Kesinti ID: 3097701
Saat: 17:00 - 17:30
Mahalle: Ovaeymir Mh.
Sokaklar: OVA YOLU OVA YOLU 3. Sk. 3. Sk. 2. Sk. 2. Sk. 4. Sk. 4. Sk. Yeniköy 1. Cd. Yeniköy 1. Cd.
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3097686
Saat: 09:00 - 10:30
Mahalle: Ilıcabaşı Mh.
Sokaklar: 305. Sk., 311. Sk., Osman Gazi Blv., Trafo Cd.
Söke'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3098150
Saat: 14:00 - 17:00
Mahalle: Çeltikçi Mh.
Sokaklar: Alem Sk., Milli Egemenlik Cd., Mustafa Oran Sk., Örnek Sk.
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Kesinti ID: 3098150
Saat: 14:00 - 17:00
Mahalle: Savuca Mh.
Sokaklar: İnönü Cd., Deniz Cd., Menderes Cd., Belediye Meydanı
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Kesinti ID: 3098150
Saat: 14:00 - 17:00
Mahalle: Cumhuriyet Mh.
Sokaklar: 1. Sk., Saydam Sk.