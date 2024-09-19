Lübnan'da Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bu kez telsizler patlatıldı. Çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla yapılan saldırı sonrası bu iletişim cihazlarının nasıl patlatıldığı sorusu ile güvenlik konusu gündeme geldi.

Uzmanlar bir çağrı cihazı veya telsiz pilinin uzaktan gönderilen bir kodla patlayamayacağını belirterek, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlatılan cihazlara üretimden sonra müdahale edildiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Lübnan'da iletişim cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonrası cihazların güvenlik tehdidi olup olmadığı tartışılıyor. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz, bir telefonun ya da çağrı cihazının uzaktan gönderilen bir kodla kendi kendine ısınarak patlayamayacağını belirtti.

Cihazlara üretim sonrası müdahalede bulunulduğuna inandığını kaydeden Koltuksuz, "Üretimden çıktıktan sonra arada belli ki birileri bunlara bir el atmış. Bu cihazların içerisine 8-10 gramlık bir patlayıcı koyarsanız... Zaten cihazın içinde pil de var, elektrik akımını oradan elde edebiliyorsunuz. Bu koşullarda donanımı değiştirirseniz, uzaktan göndereceğiniz bir kodla bu patlayıcıyı patlatabilirsiniz" diye konuştu.

"Dışarıdan gelenler cihazlar mutlaka kontrol edilmeli"

Koltuksuz, bu tip cihazlarda yazılım ve donanımın yerli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunu yerli ve milli üretmediğiniz zaman dışarıdan geldiğinde buna benzer olaylar çok kolaylıkla yapılabilir. Bu olaylardan ders alınması gerek. Bilgisayarlar, cep telefonları, çağrı cihazları, yazıcılar, modemlerin yerli ve milli olarak üretilmesi gerek. Üretemediğiniz kısımlar dışarıdan gelecekse de mutlaka bir kontrol sonrasında içeri girmesi lazım. Çünkü buna benzer olayları bundan sonra bekleyeceğiz."

Lityum-iyon pillerin özellikleri

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mertol Gökelma ise çağrı cihazları, cep telefonları, elektrikli bisiklet, skuter, otomobil gibi şarj edilebilen ürünlerin lityum-iyon pile sahip olduğunu ifade etti.

Bu pillerin kazalara yol açması için hava ile temasının gerektiğini kaydeden Gökelma, "Çizik, delik, kırık veya aşırı ısınmadan dolayı dış plastik kafesin erimesi gerekir. Bu durumda önce aşırı ısınma, duman, alev görülür ve patlamadan ziyade hızlı yanma gözlemlenir. Videolarda yanma değil dumansız patlama gözlemlendiği için pil sebebiyle oluşma ihtimalini düşük görüyorum. Bu cihazlar demir, çelik, alüminyum, bakır, altın ve plastik gibi malzemelerden oluşmakta olup patlama potansiyelleri olmayan malzemedir. Burada akıllara üretim veya üretim sonrası aşamalarına sızılıp uzaktan aktive edilebilen küçük patlayıcılar yerleştirilmiş olabileceği geliyor."