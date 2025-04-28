Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında lise öğrencilerine yönelik ‘Atatürk ve Gençlik’ temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenleyecek. Eser teslimi 12 Mayıs’ta sona erecek.

Aydınlı gençler yeteneklerini sergileyecek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençleri sanatsal etkinliklerde buluşturmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya yalnızca lise öğrencileri katılabilecek. Yarışmada gençler, ‘Atatürk ve Gençlik’ temasını resim, şiir veya kompozisyon dallarında işleyerek yeteneklerini ortaya koyacak.

Son başvuru 12 Mayıs

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, eserlerini 12 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne elden teslim edebilecek veya kargo yoluyla ulaştırabilecek. Değerlendirme sonucunda dereceye giren eserler 16 Mayıs’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.aydin.bel.tr üzerinden duyurulacak.

Başkan Çerçioğlu’ndan davet

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlere hitaben yaptığı açıklamada,

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs’ın coşkusunu ve gururunu paylaşmak için tüm gençlerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi.