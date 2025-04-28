Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen ve doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Çiçek Festivali, bu yıl 16-18 Mayıs tarihleri arasında Bostanlı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında "En Güzel Balkon Bahçe Yarışması"nın kazananlarına ödülleri takdim edilecek.

Karşıyaka Çiçek Festivali 22. kez kapılarını açıyor

Karşıyaka’nın çevre dostu kimliğiyle özdeşleşen Çiçek Festivali, bu yıl 22’nci kez düzenleniyor. 16 Mayıs Cuma günü başlayacak festival, farklı il ve ilçelerden üreticilerin katılımıyla Bostanlı Pazar Yeri’nde ziyaretçilere ev sahipliği yapacak.

Festivalde mevsimlik çiçek çeşitleri, süs bitkileri, çalılar, sebze fideleri, ağaç ve ağaççıklar satışa sunulacak. Ayrıca saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünler de tezgahlarda yer alacak. Açılış töreninde ücretsiz tohum dağıtımı yapılacak.

En güzel balkon ve bahçeler ödüllendirilecek

Festival kapsamında düzenlenen "En Güzel Balkon Bahçe Yarışması"nın başvuruları 5 Mayıs’a kadar devam edecek. ‘En Güzel Balkon’, ‘En Güzel Bahçe’ ve ‘En Güzel Apartman Bahçesi’ kategorilerinde dereceye girenlere plaket ve ödülleri festivalin açılış gününde verilecek.

Başkan Ünsal'dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, festival ve yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kentimizle özdeşleşen Çiçek Festivali için büyük bir özenle hazırlık yaptık. Doğanın güzelliklerini paylaşmak ve baharın coşkusuna ortak olmak isteyen herkesi 16-18 Mayıs tarihleri arasında Bostanlı Pazar Yeri’ne bekliyoruz."