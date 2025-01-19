Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 19 Ocak 2025 Pazar günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191530
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191531
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. Musakolu Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191532
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. Musakolu Sk. )
Kaynak: HABER MERKEZİ