Aydın’ın Efeler ilçesinde 19 yaşındaki Hamza Turan Y., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Ahmet Y.’nin oğlu Hamza Turan Y’nin odasından silah sesi duyuldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaşamını yitirdiğini belirledi
Odaya giren ailesi, Hamza Turan Y.’yi başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İlk bulgular intihar ihtimalini gösteriyor
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, gencin emekli polis babasına ait beylik tabancayla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.