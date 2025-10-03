Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Antalyaspor’u deplasmanda 5-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, istifa sürecini başlatacağını açıkladı.

Belözoğlu’ndan istifa çıkışı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin” diyerek istifa sürecine işaret etti.

Hakem eleştirisi

Karşılaşmadaki hakem yönetimine sert tepki gösteren Belözoğlu, Türkiye’deki hakem performanslarının futbolu olumsuz etkilediğini söyledi. “Ne kırmızı kartları gösterdi ne de ilk dakikadan itibaren tarafsız tavrını ortaya koydu. Rizespor’u ayakta tutan bir yönetim vardı” ifadelerini kullandı.

Bireysel hatalara dikkat çekti

Takımının savunmada yaptığı hatalara değinen Belözoğlu, “Bizim 5 golde 4 bireysel hatamız var. Ancak bu sadece oyuncuların sorumluluğu değil, benim de ders çıkarmam gerekiyor” dedi.