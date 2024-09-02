İzmir'de 2 Eylül Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 2 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA KAZIMDİRİK 02.09.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME REİSDERE 02.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE YAKA, ATATÜRK 02.09.2024 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA ÇAMBEL 02.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES OĞLANANASI 02.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 05.08.2024 saat 18:15 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BADEMLİ 21.08.2024 saat 22:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BALABANLI, BOZCAYAKA, KÜRE, HAMAM, KÜÇÜKÖREN, DEMİRDERE, GÜNEY, ÇAMLICA, ÇAYIR 02.09.2024 saat 09:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR CAMİKEBİR 02.09.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. TORBALI İNÖNÜ 02.09.2024 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.