Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judoka İbrahim Tataroğlu, son 16 turunda son dünya şampiyonu Güney Koreli Minjong Kim ile eşleşti. Tataroğlu, son 16 turunu kaybederek turnuvaya veda etti.

Karşılaşma başa baş devam etmesine rağmen son 20 saniyede maçı kaybetti. 18 yaşındaki milli judokamız, son dünya şampiyonuna karşı başarılı bir performans sergiledi.

Olimpiyat oyunlarında milli judoka İbrahim Tataroğlu, son 32 turunda Slovenyalı rakibini yenmeyi başarmıştı. Tataroğlu, +100kg ilk turunda Slovenya'dan Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükselmişti.

🇹🇷Milli Judocumuz İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda Güney Kore'den Kim Minjong'a ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.



🥋Teşekkürler İbrahim Tataroğlu. pic.twitter.com/9Tb80YCUYp — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 2, 2024