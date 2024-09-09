Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, il genelindeki 184 bin 91 öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni eğitim döneminin açılışını yaparak ilk ders zilini çaldı.

Yeni eğitim yılının açılış töreni

Yeni eğitim yılı, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Ardından, Efeler ilçesinde bulunan Hacı Celal Oto İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan Vali Canbolat, ilk ders zilini çalarak öğrencilere başarılar diledi. Açılış töreninde, 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair coşkulu bir atmosfer oluşturuldu.

Vali Canbolat’tan eğitim vurgusu

Vali Yakup Canbolat, açılış konuşmasında eğitimin önemine değinerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Eğitim, ülkemizin hedeflediği medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için en önemli yol. Bu süreçte öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin büyük görevleri bulunuyor. Türkiye Yeni Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan müfredatın uygulanması, bireylerin çağdaş ve bilimsel yaklaşımlar benimsemesi eğitim sistemimizin temel amacıdır" dedi.

Eğitimde yenilikler ve destek

Yeni eğitim yılının Aydın ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Vali Canbolat, eğitim projelerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. 974 okul ve 16 bin 390 öğretmenle başlayan yeni eğitim yılı, modern eğitim yaklaşımları ve yeniliklerle dolu olacak. Öğrencilere en iyi eğitim hizmetini sunma amacı doğrultusunda tüm kurumlarla iş birliği içinde olunacağını ifade etti.

Hoş geldin çiçeği ve şiirler

Tören, 4. sınıf öğrencilerinin yeni başlayan birinci sınıf öğrencilere “Hoş geldin çiçeği” takdim etmesiyle devam etti. Ayrıca, günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okundu. Vali Canbolat, etkinliklerin ardından ilk ders zilini çalarak sınıfları ziyaret etti ve öğrencilere başarılar diledi.