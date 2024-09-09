Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından açıklanan 2024 birinci çeyrek konut fiyatı istatistiklerine göre, Türkiye, konut fiyatlarının en çok düştüğü üç ülkeden biri oldu. Küresel ölçekte konut fiyatlarındaki değişim, özellikle pandemiden bu yana dikkat çekici bir seyir izliyor.

Türkiye konut fiyatlarında büyük düşüş

BIS'in verilerine göre, Türkiye'de 2024'ün ilk çeyreğinde konut fiyatları reel olarak geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında düştü. Bu düşüş, Türkiye'yi konut fiyatlarının en fazla gerilediği üç ülke arasına soktu. İlk sırada Lüksemburg %13,7 düşüşle yer alırken, Hong Kong ise %13,2 oranındaki gerilemeyle ikinci sırada bulunuyor.

Fiyatların en çok yükseldiği ülkeler

Öte yandan, konut fiyatlarında en büyük artışın yaşandığı ülkeler sıralamasında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) %15,6 ile ilk sırada yer aldı. BAE'yi %14,6 artışla Polonya, %12,2 artışla Bulgaristan izledi. Bu ülkelerdeki artış, özellikle pandeminin etkileriyle gayrimenkul piyasalarında yaşanan dalgalanmalara bağlanıyor.

Türkiye pandemide fiyat artış rekorunu kırdı

Pandemi döneminde Türkiye, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülke olarak öne çıkmıştı. 2022'nin üçüncü çeyreğinde Türkiye'de konut fiyatları reel olarak %59,6 artış göstermişti. Ancak 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla bu eğilim tersine döndü ve fiyatlarda gerileme yaşandı. Yine de, Türkiye 2019'un son çeyreğinden bu yana konut fiyatlarının reel olarak %119,4 oranında artış gösterdiği bir ülke olarak zirvede bulunuyor.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı eğilimler

BIS verilerine göre, gelişmiş ekonomilerde konut fiyatlarındaki düşüş neredeyse durma noktasına geldi. 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda %0,3 oranında bir gerileme kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerde ise konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı ve bu ülkelerde fiyatlar yıllık bazda %1,6 oranında geriledi. Bu düşüşün büyük ölçüde Asya ülkelerindeki ekonomik durgunluktan kaynaklandığı belirtiliyor.