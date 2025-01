Aydın’da 2024 yılında kamu hastanelerinde 4 milyon 630 bin poliklinik muayenesi gerçekleştirildi. Efeler, Nazilli ve Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde de 584 bin 878 muayene ve diş tedavisi hizmeti verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde 18 kamu hastanemizde 2024 yılı içerisinde 4 milyon 630 bin poliklinik muayenesi gerçekleştirilmiştir. Tüm hastanelerimizde 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılı içerisinde de bütün klinik branşlarda her birim hekimimiz için en az 42 MHRS randevusu açılarak sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Öte yandan 2024 yılı içerisinde 584 bin 878 muayene ve diş tedavisi hizmeti verilmiştir. MHRS kapasitelerimiz her bir diş hekimi için en az 20 olacak şekilde artırılmıştır. Her üç Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde acil diş polikliniği hizmetleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat nöbet hizmeti kapsamında devam etmektedir” denildi.