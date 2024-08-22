Aydın’da 23 Ağustos Cuma günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Germencik, Kuşadası ve Söke ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

İşte kesintinin detayları:

Germencik ilçesinin Neşetiye ve Dereköy mahallelerinde, 23 Ağustos Cuma günü sabah 9:00 ile 12:00 saatleri arasında planlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak. Bu süre zarfında, aşağıdaki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

Etkilenecek bölgeler: Neşetiye Mh. ( 1. Nolu Sk. Hilal Sk. Atatürk Cd. Yıldız Sk. Sarmaşık Sk. Alparslan Türkeş Bulvarı Dutlu Sk. Demiryolu Sk. Bülbül Sk. Gazi Sk. Pazaryolu Sk. Şehit Doğan Kef Sk. Özaydın Çk. Önder Sk. ) Dereköy Mh.

Kuşadası’nda elektrik kesintisi (Sabah)

Kuşadası’nda 23 Ağustos günü 5:00 ile 7:00 saatleri arasında iki ayrı kesinti yaşanacak. Bayraklıdede, Ege ve Türkmen mahalleleri bu kesintilerden etkilenecek.

Etkilenecek bölgeler: Bayraklıdede Mh. ( 446. Sk. Turgut Özal Blv. 449. Sk. 450. Sk. 451. Sk. 438. Sk. Uğur Apaydın Sk. 444. Sk. ) Ege Mh. ( Alparslan Türkeş Sk. 416. Sk. 419. Sk. 424. Sk. Denizhan Sk. 712. Sk. 410. Sk. 414. Sk. 415. Sk. 417. Sk. 418. Sk. 421. Sk. 425. Sk. 426. Sk. 428. Sk. 430. Sk. 457. Sk. 408/1. Sk. 412. Sk. 413. Sk. 420. Sk. 455. Sk. Aslan Sk. Derya Sk. Azimkent Küme Evleri 405. Sk. Mavi Ebru Sitesi Küme Evleri 404. Sk. 438 Sonu Küme Evleri 427. Sk. 459. Sk. 434. Sk. Dursun Akçam Blv. 463. Sk. 461. Sk. 407. Sk. 523. Sk. 2019/3. Sk. 470 457 )

Kuşadası’nda elektrik kesintisi (Öğle)

Kuşadası’nda 11:00 ile 15:00 saatleri arasında iki ayrı kesinti yaşanacak. Türkmen Mahallesi, Alacamescit Mahallesi, Bayraklıdede Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ege Mahallesi'ndeki planlı kesintiler, şebeke yenileme ve nakım çalışmaları nedeniyle olacak.

Etkilenecek bölgeler: Türkmen Mh. ( Müdafa Sk. Alaçam Sk. Alkış Sk. Amber Sk. Atatürk Blv. 1. Sk. Atatürk Blv. Bağkur Sk. Bahçearası Sk. Çalıkuşu Sk. Cemali Dağyaran Sk. Denizel Sk. Elmalı Sk. Emginler Sk. Enver Reis Sk. Gülistan Sk. Güven Sk. Hasan Reis Blv. Huzur Sk. Kulalıoğlu Sk. Mert Sevgi Sk. Okul Sk. Rıza Saraç Cd. Saçıkara Sk. Sevinç Sk. Tavaslı Sk. Topaltı Sk. Tunay Sk. Umut Sk. Ünlü Sk. Varlık Sk. Zeybek Sk. Cafer Tombul Parkı İçi Yolu Kuşadası İlçe Devlet Hastanesi Muzaffer Sevinç Sk. Atatürk Blv. 2. Sk. Çubukçu Sk. Ülgen Sk. Gazibeğendi Blv. Hüseyin Reis Cd. Mehmet Sargın Sk. Çetin Emeç Sk. Özer Türk Sk. 304. Sk. Ahmet Şaban Alkış Sk. Atatürk Blv. 5. Sk. Atatürk Blv. 6. Sk. Hülya Koçyiğit Blv. 1012. Sk. 346. Sk. Sevinç Çk. 2. Sk. 1017. Sk. 350/ 1. Sk. Itır Sk. Muzaffer Aydın Sk. Veysel Turgut Sk. İnce Sk. 308. Sk. ) Alacamescit Mh. ( Barlar Sk. Aslanlar Cd. Kahramanlar Cd. ) Bayraklıdede Mh. ( Turgut Özal Blv. 450. Sk. 440. Sk. Turgut Özal Blv. 2. Sk. ) Camikebir Mh. ( Adnan Menderes Blv. Bozkurt Sk. Kışla Sk. Mithat Baysal Sk. Sağlık Cd. Sakarya Sk. Tuna Sk. Yeni Sk. Cemal Altaş Sk. Vahit Kutal Sk. Ömer Gaymalı Sk. Sabucalı Sk. Özsürücü Sk. Bülent Çağatay Sk. Akdoğan Sk. Başar Erguvan Sk. Emek Sk. Manavlar Sk. Sevgi Sk. Çağdaş Sk. İsmet İnönü Blv. Öge Sk. Hacıosmanoğlu Mustafa Sk. ) Cumhuriyet Mh. ( 104. Sk. 50. Yıl Cd. Ant Sk. 1510. Sk. Barış Sk. Birlik Sk. Burç Sk. Candan Tarhan Blv. Çobanoğlu Sk. Demiroğlu Sk. Devrim Sk. Erdem Sk. Ergene Sk. Gültekin Sk. İskender Sk. Kadir Kırhan Sk. Kalender Mustafa Sk. Kubilay Bayramoğlu Sk. Minare Sk. Muammer Ülgen Sk. Mustafa Vapurlu Sk. Mustafa Varan Sk. Onur Sk. Osman Kalfa Sk. Osman Kocaman Sk. Öztürk Sk. Rıfat Arın Sk. 582. Sk. Taksim Sk. Toplum Sk. Turizm Sk. Yaşar Altaş Sk. Zeki Aydınlı Sk. Beyazgül Sk. İstanköylü Sk. 1511. Sk. Toros Ahmet Sk. 103. Sk. 4. Sk. 102. Sk. )Ege Mh. ( 419. Sk. 424. Sk. Ayşe Yılmaz Sk. 426. Sk. 428. Sk. Dursun Akçam Blv. )

Söke’de elektrik kesintisi

Söke ilçesinde 23 Ağustos Cuma günü saat 11:00 ile 15:00 arasında planlı bir elektrik kesintisiyle karşılaşacak.

Etkilenecek bölgeler: Serçin Mh. ( Serçin Sk. )

Kesintiyle ilgili güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.