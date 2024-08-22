Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, Sahnelere Yeni Yetenekler Kazandırıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatroya gönül veren oyuncu adayları için 19-20 Ağustos tarihlerinde Nurol Kültür Merkezinde geniş kapsamlı bir seçme düzenledi. Seçmelerde birbirinden yetenekli adaylar, Bodrum’un tarihi atmosferinde sahne performanslarını sergileyerek jürinin beğenisini kazanmak için ter döktü.

Tiyatro dünyasına yeni isimler kazandırıldı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncu seçmeleri, alanında deneyimli isimlerden oluşan bir jüri tarafından yürütüldü. Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Serap Aksoy, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Serkan Üstüner ve Orkestra Şefi Adil Sevencan’ın yer aldığı jüri, sahneye çıkan her oyuncu adayını dikkatle değerlendirdi. Adaylar, monologlar, doğaçlama performanslar ve sahne çalışmalarıyla yeteneklerini sergiledi.

Genç ve yetenekli oyuncular sahneye adım attı

19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen seçmelere konservatuvar mezunu her yaştan oyuncu adayı katıldı. Seçmeler sonucunda on asil ve beş yedek oyuncu Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları ailesine katıldı. Kazanan isimler arasında Cansu Tekoluk Çağatay, Gül Yalçınkaya, Manolya Elmasri ve Kemal Sülo gibi yetenekli oyuncular bulunurken, yedek listede Sıla Çelik, Öyküm Ayal gibi isimler yer aldı.

Bodrum’da tiyatrolu günler başlıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024-2025 sezonunda dört farklı oyunla sahne alacak. Haftanın dört akşamı Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi ve Herodot Kültür Merkezinde sahnelenecek oyunlar için bilet satışları 27 Ağustos’ta başlayacak. İlk perde ise 1 Ekim haftasında açılacak.

“Bodrum’da sanatın perdesi hiç kapanmasın”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, seçmelere dair yaptığı açıklamada, “Sahne önü ve arkasında emek veren tüm ekip arkadaşlarımızla Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları, sanatseverleri selamlamaya hazırlanıyor. Sahne sanatlarına olan ilginin artması bizleri memnun ediyor. Bodrum’da sanatın perdesi hiç kapanmasın!” dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Metin Zakoğlu ise “Kulisinde sevgi olmayan tiyatronun sahnesinde sanat olmaz” diyerek adil ve liyakatli bir seçim süreci geçirdiklerini belirtti. Zakoğlu, “1 Ekim’de ‘Perde!’ demek için sabırsızlanıyoruz” dedi.