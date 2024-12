Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2024 Pazartesi günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesintilerin detayları:

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178320

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafapaşa Mh. ( Alize Sk. Çakıl Sk. Alize Sk. Çakıl Sk. Alize Sk. Çakıl Sk. )

Beşeylül Merkez Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178759

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh. ( Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 16. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 16. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 16. Sk. )

Kadınlar Denizi Mh. ( Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 16. Sk. Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 16. Sk. Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 16. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178760

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178761

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh. ( 4008. Sk. 4008. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Cennet Evler Küme Evleri Berberoğlu Sitesi Küme Evleri Hüseyin Can Blv. 4008. Sk. 4008. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Cennet Evler Küme Evleri Berberoğlu Sitesi Küme Evleri Hüseyin Can Blv. 4008. Sk. 4008. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Cennet Evler Küme Evleri Berberoğlu Sitesi Küme Evleri Hüseyin Can Blv. )

Kadınlar Denizi Mh. ( 518. Sk. 518. Sk. Hüseyin Can Blv. 3. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri 518. Sk. Corel Cres Cent Küme Evleri Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 18. Sk. Hüseyin Can Blv. 516. Sk. 518. Sk. 518. Sk. Hüseyin Can Blv. 3. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri 518. Sk. Corel Cres Cent Küme Evleri Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 18. Sk. Hüseyin Can Blv. 516. Sk. 518. Sk. 518. Sk. Hüseyin Can Blv. 3. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri 518. Sk. Corel Cres Cent Küme Evleri Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 18. Sk. Hüseyin Can Blv. 516. Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179019

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarıcaova Mh. ( Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. Sarıcaova Sk. SARICAOVA SOK. )

Ericek Mh. ( Ericek Sk. Ericek Sk. Ericek Sk. )

Gündoğan Mh. ( Gündoğan Sk. Gündoğan Sk. Gündoğan Sk. GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU )

Muratdağı Mh.

Musakolu Mh. ( Musakolu Sk. MUSAKOLU KÖY YOLU )

Yeşildere Mh. ( Yeşildere Sk. )

Taşoluk Mh. ( Taşoluk Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179039

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Toprak Cd. Şafak Sk. Rüzgar Sk. Gül Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. Aslı Cd. Karanfil Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Demirci Sk. Sevgi Sk. Yalıköy Küme Evleri )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179040

Saat : 15:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Dilek Sk. Gül Sk. Şafak Sk. Toprak Cd. Yalıköy Küme Evleri Ceylan Sk. Çiçek Sk. Rüzgar Sk. Demirci Sk. Dere Cd. Gap Cd. Karanfil Sk. Lale Sk. Okul Sk. Papatya Sk. Atatürk Cd. Park Sk. 3629. Sk. İsmail Hakkı Sk. )

Mersindere Mh. ( 3624. Sk. )