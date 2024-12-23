Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yerde buldukları çamaşır suyunu içen iki kardeş fenalaştı. Hızla hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.
Tehlikeli kaza evde meydana geldi
Olay, saat 22.00 sıralarında Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutları’nda bir dairede yaşandı. 3 yaşındaki Miray S. ve 1 yaşındaki kardeşi Mina Hatice S., yerde buldukları çamaşır suyu dolu şişeyi açtı. Çamaşır suyunu içen kardeşler kısa sürede fenalaştı.
Baba hemen müdahale etti
Durumu fark eden baba Mervan, vakit kaybetmeden çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahaleleri yapılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve çocuk servisine yatırıldıkları bildirildi.
Kaynak: İHA