Aksaray'da Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı Aksaray'da Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'nde yaşanan olayda, yerde buldukları çamaşır suyunu içen iki kardeş fenalaştı. Hızla hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı.

Tehlikeli kaza evde meydana geldi

Olay, saat 22.00 sıralarında Karalar Mahallesi 3. Etap TOKİ Konutları’nda bir dairede yaşandı. 3 yaşındaki Miray S. ve 1 yaşındaki kardeşi Mina Hatice S., yerde buldukları çamaşır suyu dolu şişeyi açtı. Çamaşır suyunu içen kardeşler kısa sürede fenalaştı.

Bursa’da Çamaşır Suyu Içen 2 Kardeş Hastanelik Oldu (2)

Baba hemen müdahale etti

Durumu fark eden baba Mervan, vakit kaybetmeden çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahaleleri yapılan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve çocuk servisine yatırıldıkları bildirildi.

Kaynak: İHA