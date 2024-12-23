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Aydın’da bugün çok bulutlu başlayan hava, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağışa dönüşecek. Sıcaklık 11-16°C arasında değişirken, nem oranı %84’e kadar yükselecek. Maksimum rüzgar hızı 31 km/sa’ye ulaşabilir. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Gün boyunca hava durumu ndaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

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