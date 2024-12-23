Aydın’da bugün çok bulutlu başlayan hava, öğleden sonra gökgürültülü sağanak yağışa dönüşecek. Sıcaklık 11-16°C arasında değişirken, nem oranı %84’e kadar yükselecek. Maksimum rüzgar hızı 31 km/sa’ye ulaşabilir. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Sabah saatleri: Serin ve çok bulutlu bir başlangıç
09.00 - 12.00:
- Hava Durumu: Çok bulutlu
- Sıcaklık: 12°C
- Hissedilen Sıcaklık: 12°C
- Nem Oranı: %69
- Rüzgar: 8 km/sa hızında, maksimum 24 km/sa'ye kadar çıkabilir.
Sabah saatlerinde bulutlu bir hava etkili olacak. Rüzgar hafif esiyor, dışarıda serin bir hava hissedilecek.
Öğle saatleri: Sıcaklık artıyor, hava çok bulutlu
12.00 - 15.00:
- Hava Durumu: Çok bulutlu
- Sıcaklık: 16°C
- Hissedilen Sıcaklık: 16°C
- Nem Oranı: %67
- Rüzgar: 6 km/sa hızında, maksimum 25 km/sa'ye ulaşıyor.
Günün en yüksek sıcaklığı bu saatlerde görülecek. Ancak bulutlu hava, güneş ışığını engelleyerek hafif bir serinlik yaratabilir.
Akşamüstü: Sağanak yağışlarla birlikte gök gürültüsü
15.00 - 18.00:
- Hava Durumu: Gökgürültülü sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 14°C
- Hissedilen Sıcaklık: 14°C
- Nem Oranı: %80
- Rüzgar: 4 km/sa hızında, maksimum 23 km/sa'ye kadar ulaşabilir.
Bu saatlerde gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Nem oranı yükseldiği için hava daha nemli hissedilecek. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın!
Akşam: Sağanak yağış devam ediyor
18.00 - 21.00:
- Hava Durumu: Gökgürültülü sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 12°C
- Hissedilen Sıcaklık: 12°C
- Nem Oranı: %84
- Rüzgar: 10 km/sa hızında, maksimum 25 km/sa'ye kadar esiyor.
Akşam saatlerinde yağış devam edecek ve nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Hava serin, dışarıda bulunacak olanlar tedbirli olmalı.
Gece: Nemli ve yağışlı bir hava
21.00 - 24.00:
- Hava Durumu: Gökgürültülü sağanak yağışlı
- Sıcaklık: 11°C
- Hissedilen Sıcaklık: 11°C
- Nem Oranı: %82
- Rüzgar: 11 km/sa hızında, maksimum 31 km/sa'ye ulaşabilir.
Gece boyunca sağanak yağış ve gökgürültüsü etkisini sürdürecek. Rüzgar hızlanırken, dışarı çıkacak olanların dikkatli olması önerilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ