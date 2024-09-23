Aydın’da Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Kapsamında Elektrik Kesintileri Başladı
23 Eylül 2024 Pazartesi günü Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Buharkent, Germencik, Efeler ve Köşk ilçelerinde gerçekleştirilen kesintiler, belirli mahallelerde elektrik hizmetini etkiliyor. ADM Elektrik tarafından güncellendi.
İşte kesintilere dair detaylar:
Buharkent'te elektrik kesintisi
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İlk Kesinti:
- Saat: 10:00 - 11:00
- Etkilenen Mahalleler: İstiklal Mahallesi ve Zafer Mahallesi
- Etkilenen Caddeler ve Sokaklar:
- 11. Sokak
- Efeler Caddesi
- Yusuf Başalı Caddesi
- Zeytinoğlu Caddesi
- Hulusi Alpan Caddesi
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- Sokak
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- Sokak
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İkinci Kesinti:
- Saat: 13:00 - 14:30
- Etkilenen Mahalleler: Menderes Mahallesi ve Zafer Mahallesi
- Etkilenen Caddeler ve Sokaklar:
- Fevzi Çakmak Caddesi
- Blokevler Sokak
- Park Sokak
- Adnan Menderes Bulvarı
- Kazım Karabekir Caddesi
Germencik'te elektrik kesintisi
- Uzun Süreli Kesinti:
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etkilenen Mahalleler:
- Erbeyli
- Ömerbeyli
- Akçeşme
- Arpadere
- Arzular
- Eğrek
- Hürriyet
- Palamutköy
- Karabağ
- İsafakılar
- Hamitler
- Çarıklar
- Kızılcagedik
- Meşeli
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Etkilenen Caddeler ve Sokaklar:
- Cumhuriyet Caddesi
- İzmir-Aydın Otoyolu
- Atatürk Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
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Efeler'de elektrik kesintisi
- Saat: 10:00 - 15:00
- Etkilenen Mahalle: Mesutlu Mahallesi
- Etkilenen Caddeler ve Sokaklar:
- Aydın Dalama Yolu
- Mesutlu Sokak
Köşk'te elektrik kesintisi
- Saat: 16:00 - 16:30
- Etkilenen Mahalle: Uzundere Mahallesi
- Etkilenen Cadde ve Sokaklar:
- Köseler Sokak
Kesintilerin amacı ve uyarılar
Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle zorunlu olduğu belirtildi. Vatandaşların, kesintiler sırasında elektrikli cihazlarını kullanmamaları ve güvenlik önlemleri almaları önerildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının yeniden sağlanacağı bildirildi.