Aydın’da Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Kapsamında Elektrik Kesintileri Başladı

23 Eylül 2024 Pazartesi günü Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Buharkent, Germencik, Efeler ve Köşk ilçelerinde gerçekleştirilen kesintiler, belirli mahallelerde elektrik hizmetini etkiliyor. ADM Elektrik tarafından güncellendi.

İşte kesintilere dair detaylar:

İlk Kesinti: Çanakkale'de 23 Eylül hava durumu | Mevsim geçişlerine dikkat Saat : 10:00 - 11:00

: 10:00 - 11:00 Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mahallesi ve Zafer Mahallesi

: İstiklal Mahallesi ve Zafer Mahallesi Etkilenen Caddeler ve Sokaklar : 11. Sokak Efeler Caddesi Yusuf Başalı Caddesi Zeytinoğlu Caddesi Hulusi Alpan Caddesi Sokak Sokak

: İkinci Kesinti: Saat : 13:00 - 14:30

: 13:00 - 14:30 Etkilenen Mahalleler : Menderes Mahallesi ve Zafer Mahallesi

: Menderes Mahallesi ve Zafer Mahallesi Etkilenen Caddeler ve Sokaklar : Fevzi Çakmak Caddesi Blokevler Sokak Park Sokak Adnan Menderes Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi

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Germencik'te elektrik kesintisi

Uzun Süreli Kesinti: Saat : 09:00 - 15:00

Etkilenen Mahalleler : Erbeyli Ömerbeyli Akçeşme Arpadere Arzular Eğrek Hürriyet Palamutköy Karabağ İsafakılar Hamitler Çarıklar Kızılcagedik Meşeli

Etkilenen Caddeler ve Sokaklar : Cumhuriyet Caddesi İzmir-Aydın Otoyolu Atatürk Caddesi Namık Kemal Caddesi



Efeler'de elektrik kesintisi

Saat: 10:00 - 15:00 Etkilenen Mahalle : Mesutlu Mahallesi

: Mesutlu Mahallesi Etkilenen Caddeler ve Sokaklar : Aydın Dalama Yolu Mesutlu Sokak

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Köşk'te elektrik kesintisi

Saat: 16:00 - 16:30 Etkilenen Mahalle : Uzundere Mahallesi

: Uzundere Mahallesi Etkilenen Cadde ve Sokaklar : Köseler Sokak

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Kesintilerin amacı ve uyarılar

Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle zorunlu olduğu belirtildi. Vatandaşların, kesintiler sırasında elektrikli cihazlarını kullanmamaları ve güvenlik önlemleri almaları önerildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının yeniden sağlanacağı bildirildi.