Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Metin Akpınar, yıllar sonra ortaya atılan "oğlu olduğu" iddialarına karşı sessiz kalmadı. Magazinci ve ses sanatçısı Onur Akay'ın Akpınar’ın bir oğlunun olduğu yönündeki iddialarına tepki olarak, 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci celsesi 10 Ekim 2024'e ertelendi.

Davanın arka planı

Metin Akpınar, geçtiğimiz yıllarda ikiz kızlarıyla gündeme gelmişken, Onur Akay’ın yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Akay, Akpınar’ın 1984 doğumlu bir oğlu olduğunu iddia ederek, bu bilginin yıllardır yakın çevrede konuşulduğunu öne sürdü. Bu iddialar karşısında harekete geçen Akpınar, Akay’a karşı manevi tazminat davası açtı.

Akpınar’ın avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, müvekkillerinin kişilik haklarının, şöhretinin ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle 1 TL’lik sembolik tazminat talebinde bulundu. Dava şu an için ileri bir tarihe ertelense de kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Onur Akay’ın iddiaları

Onur Akay, kaleme aldığı bir yazıda Metin Akpınar’ın oğlu olduğunu iddia ettiği kişi hakkında detaylar paylaşmıştı. 39 yaşındaki bu kişinin Almanya’da yaşadığını ve ailesinin Akpınar’a karşı babalık davası açmasını istediğini belirtmişti. Akay, bu iddiaların Akpınar’ın yakın çevresinde uzun süredir konuşulduğunu da dile getirmişti.

İkiz kızlarıyla gündeme gelmişti

Metin Akpınar, birkaç yıl önce ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı’nın ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme gelmişti. İkizlerden Duygu Nebioğlu, Akay’a gönderdiği mesajlarda ağabeyinin varlığından haberdar olduğunu ve onunla tanışmayı umduğunu ifade etmişti. Nebioğlu’nun ardından Sevgi Katkıcı’nın da DNA testinin sonucu Akpınar’ın kızı olduğunu doğrulamıştı.

Bu gelişmeler, Metin Akpınar’ın özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddiaların kamuoyunda geniş yer bulmasına neden oldu. Dava süreci devam ederken, Metin Akpınar’ın itibarını korumak için hukuki mücadelesini sürdüreceği anlaşılıyor.