Uşak'ın Eşme ilçesinde iki Suriyeli aile arasında çıkan ve 5 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 17 şüpheli tutuklandı. Kavganın ardından soruşturma derinleştirildi.

Olayın geçmişi

Uşak'ın Eşme ilçesi Şehit Alibey Mahallesi'nde, Suriyeli iki aile arasında 21 Ağustos'ta çıkan ve 5 kişinin bıçakla yaralandığı kavga, bölgede büyük endişe yarattı. Dumlupınar Caddesi'nde meydana gelen olayda, husumetli olduğu iddia edilen aileler arasında çıkan kavgada, bıçaklar çekildi ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, kavga sonrası 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, gözaltında bulunan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 7 kişi daha yakalandı. Ayrıca, hastanede tedavileri tamamlanan yaralılardan M.S., H.S., A.S. ve Y.S. de gözaltına alındı.

17 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, yaralılardan E.T.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi.