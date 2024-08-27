Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından yürütülen iki günlük operasyonlarda, aranan şahıslar hedef alındı. Operasyonlar sırasında toplamda 24 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların suçları

Yakalanan şahıslar arasında, 0-5 yıl arası hapis cezasıyla aranmakta olan 14 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezasıyla aranmakta olan 3 kişi ve ifadeye yönelik olarak yakalanan 7 şüpheli bulunuyor. Suçlar arasında öldürme (1), hırsızlık (1), uyuşturucu (2) ve dolandırıcılık (1) suçları yer alırken, diğer suçlardan aranan 19 kişi de mevcut.

Sonuç ve adli işlemler

Yakalanan şahıslar, adli mercilere teslim edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı. Jandarma ekiplerinin suçla mücadele çalışmaları devam edecek.