24 Eylül 2024 Salı günü Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Kuyucak, Söke, Germencik ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen kesintiler, belirli mahallelerde elektrik hizmetini etkiliyor. ADM Elektrik tarafından güncellendi.

Kuyucak, Pamukören Mahallesi

Kesinti ID : 3093581

: 3093581 Saat : 10:00 - 13:00

: 10:00 - 13:00 Durum : Planlı

: Planlı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Çilek Sk., Pamucak Sk., Şahin Sk., Yunusemre Cd., Turna Sk., Sedir Sk., Sanayi Sitesi Cd., Limon Sk., Ardıç Sk., Nar Sk., Nilüfer Sk., Kadife Sk., Kiraz Sk., Çimen Sk., Nane Sk., Papatya Sk., Gül Sk., Güneş Sk., Atatürk Cd., Mehmet Aydın Sk., Kekik Sk., Kazımkarabekir Cd., Sağlık Cd., Fevzi Çakmak Cd., ve diğer sokaklar.

Söke, Yenicamii Mahallesi

Kesinti ID : 3098056

: 3098056 Saat : 09:00 - 13:00

: 09:00 - 13:00 Durum : Planlı

: Planlı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: 803. Sk., Bağarası Cd., İbrahim Üzüm Sk., Yıldırım Gürcan Sk., Ömer Haşılcı Sk., Huzur Evi Civarı Küme Evleri, Ahmet Yamalı Sk., ve civarı.

Germencik, Sınırteke ve Turanlar Mahalleleri

Kesinti ID : 3098547

: 3098547 Saat : 09:00 - 15:00

: 09:00 - 15:00 Durum : Planlı

: Planlı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Didim, Fevzipaşa Mahallesi

Kesinti ID : 3098669

: 3098669 Saat : 10:00 - 11:00

: 10:00 - 11:00 Durum : Planlı

: Planlı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: 4218. Sk., 4215. Sk., 4211. Sk., 4219. Sk., ve diğer sokaklar.

Didim, Akbük Mahallesi

Kesinti ID : 3098680

: 3098680 Saat : 11:15 - 12:15

: 11:15 - 12:15 Durum : Planlı

: Planlı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: 4176. Sk., 4211. Sk., 4177. Sk., Cennet Cd., Yağlıkuyu Cd., ve civarı.