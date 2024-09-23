Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonunu açtı. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen sezon açılışının basın toplantısına Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, takım kaptanları Tijana Boskovic ve Simge Aköz, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız voleybolcusu Tijana Boskovic, bugün düzenlenen basın toplantısında ilk kez Türkçe konuşarak medya mensuplarının karşısına çıktı. 9 sezondur Eczacıbaşı forması giyen Boskovic, Türkçe konuşarak yeni sezona dair heyecanını paylaştı.

Konuşmasını unuttu, alkışlar yardımcı oldu

Açıklamasına “Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz” diyerek başlayan Sırp voleybolcu, "Bu sezon için hepimiz çok heyecanlıyız. Türkiye Ligi'nin kalitesi her sene artıyor ve bu yılın da zor ve mücadeleci olacağını biliyoruz. Takım olarak performansımızın üzerine koymak istiyoruz," dedi. Boskovic, konuşması sırasında ufak bir unutma yaşadı ancak kendisine gelen alkışlar sonrasında samimi bir şekilde gülümseyerek devam etti.

Alkışların ardından "Bir şey söylemek istiyorum. İnşallah sağlıklı ve mutlu bir sezon bizim için geliyor. Çok teşekkür ederim" diyen Boskovic, basın toplantısındaki sıcak tavırlarıyla büyük beğeni topladı. Boskovic’in bu samimi anları, toplantıya katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.