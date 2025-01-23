Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 24 Ocak 2025 Cuma günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193198

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İkiçeşmelik Mh. ( 611. Sk. Damlacık Yolu Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193200

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( Göcek Kavağı Yolu Sk. Kirazlı Yolu Cd. )

İkiçeşmelik Mh. ( 603 Damlacık Yolu Sk. Damlacık Yolu 1. Sk. Kirazlı Yolu Cd. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193206

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( Kirazlı Yolu 6. Sk. )

İkiçeşmelik Mh. ( Kirazlı Yolu Cd. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3193208

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İkiçeşmelik Mh.

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194200

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Cumhuriyet Meydanı Ege Cd. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Fabrika Sk. Işık Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194273

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Selatin Mh. ( Gökoluk Sk. Cevizli Sk. Selatin Sk. İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selattin Tüneli )

Dağyeni Mh. ( dağyeni halil yıldırım )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194425

Saat : 13:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Işıklar Mh. ( Işıklar Sk. Beydağ Nazilli Yolu )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194480

Saat : 11:30 - 13:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınarbaşı Mh. ( 19/1. Sk. 19. Sk. 118. Sk. 23. Sk. 25. Sk. 556. Sk. Şehitler Blv. 580. Sk. 582. Sk. 657. Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194677

Saat : 9:30 - 11:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınarbaşı Mh. ( 11. Sk. 677. Sk. Hürriyet Cd. 9. Sk. 7. Sk. 675. Sk. 673. Sk. 671. Sk. 669. Sk. 667. Sk. 653. Sk. 604. Sk. 600. Sk. 594/1. Sk. 594. Sk. Koca Cami Cd. 118. Sk. 1. Sk. 592. Sk. 588. Sk. 586. Sk. 5. Sk. 3. Sk. 17. Sk. 168. Sk. 158. Sk. 15. Sk. 13. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194769

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akbük Mh. ( 1075. Cd. 3153. Sk. 3151. Sk. 2019. Cd. 3044. Cd. 2130. Sk. 2122. Sk. 2131. Sk. 2114. Sk. 2119. Sk. 3004. Cd. 6014 Sk. 5221. Sk. 2146. Sk. 2134. Sk. 2137. Sk. 3155. Sk. 5725 Cd. 5222. Sk. 5223. Sk. 2144. Sk. 3135. Sk. 3169. Sk. 6002 Sk. 3147. Sk. 3145. Sk. 3139. Cd. 3112. Cd. 2141. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2115. Sk. 3133. Sk. 2136. Sk. 3159. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194771

Saat : 2:00 - 2:45

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akbük Mh. ( 1226. Sk. 5605 Sk. 5003 Sk. 5603 Sk. 5017 Sk. 5608 Sk. 1226. Sk. 5605 Sk. 5003 Sk. 5603 Sk. 5017 Sk. 5608 Sk. 5005 Cd. 5009 Sk. 5621 Sk. 2078 Sk. 1069 CD. 5002 Sk. 1104 Sk. 5013 Sk. 6014 Sk. 5009 sk. 5221. Sk. 2146. Sk. 2134. Sk. 2088. Sk. 2083. Sk. 2137. Sk. 2147. Sk. 2090. Sk. 1217/3. Sk. 1094. Sk. 1055. Sk. 2082. Sk. 1037. Sk. 1136. Sk. 1061. Sk. 3155. Sk. 1106 sk. 5609 Sk. 1116 Sk. 1114 sokak 2019 Cd. 2019 CD. 5725 Cd. 5004 5006 SK. 5005. Cd. 2013. Sk. 1254. Sk. 1252. Sk. 1250. Sk. 1131. Sk. 1121. Sk. 1109. Sk. 5222. Sk. 5223. Sk. 5003. Sk. 1222. Sk. 2144. Sk. 3135. Sk. 3169. Sk. 3118. Sk. 3087. Cd. 2098. Sk. 2148. Sk. 1257. Sk. 1246. Sk. 1141. Sk. 1217/4. Sk. 1146. Sk. 1119. Sk. 1112. Sk. 1117. Sk. 1089. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1014. Sk. 1004. Sk. 1026. Sk. Akbük Evsel Nitelikli Geçici Paket Arıtma Tesisi 1212. Cd. 1012. Cd. Akbük Aile Sağlığı Merkezi 6002 Sk. 3147. Sk. 3145. Sk. 3139. Cd. 3134. Sk. 3116. Sk. 3112. Cd. 3110. Sk. 3106. Sk. 3104. Sk. 3099. Sk. 3098. Sk. 3097. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2117. Sk. 2115. Sk. 2107. Sk. 2105. Sk. 2103. Sk. 2102. Sk. 2101. Sk. 2097. Sk. 2094. Sk. 2093. Sk. 2092. Sk. 2091. Sk. 2089. Sk. 2086. Sk. 2084. Sk. 2081. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 2078. Sk. 2076. Sk. 2074. Sk. 2073. Sk. 2072. Sk. 2054. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2046. Sk. 2045. Sk. 2017. Sk. 2009. Sk. 1251. Sk. 1245. Sk. 1243. Sk. 1237. Sk. 1228. Sk. 3004. Cd. 1069. Cd. 1225. Sk. 2119. Sk. 2114. Sk. 2111. Cd. 2075. Cd. 1039. Cd. 1003. Cd. 2108. Sk. 2010. Sk. 3018. Sk. 3053. Cd. 3043. Sk. 1214. Cd. 1219. Sk. 1204. Sk. 2131. Sk. 2051. Cd. 3069. Cd. 3022. Cd. 3037. Cd. 3102. Sk. 1206. Cd. 1033. Sk. 1031. Sk. 2099. Sk. 2034. Cd. 1028. Sk. 3096. Sk. 1072 CAD 2122. Sk. 2130. Sk. 3044. Cd. 3079. Cd. 2019. Cd. 2063. Sk. 1111. Cd. 3075. Cd. 3094. Sk. 3092. Sk. 3045. Sk. 3151. Sk. 3153. Sk. 3159. Sk. 2136. Sk. 3133. Sk. 2109. Sk. 2095. Sk. 3057. Sk. 1022. Sk. 1072. Cd. 3055. Sk. 1024. Sk. 2049. Cd. 5595 Sk. 1010. Sk. 1015. Sk. 1017. Sk. 1018. Sk. 1019. Sk. 1035. Sk. 1043. Sk. 1045. Sk. 1046. Sk. 1049. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1059. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 1067. Sk. 1073. Sk. 1075. Cd. 1077. Sk. 1079. Sk. 1081. Sk. 1083. Sk. 1085. Sk. 1087. Sk. 1088. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1096. Sk. 1097. Sk. 1098. Sk. 1099. Sk. 1100. Sk. 1102. Sk. 1104. Sk. 1106. Sk. 1108. Sk. 1114. Sk. 1115. Sk. 1109 Sk. 1123. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1143. Sk. 1216. Sk. 1217. Sk. 1218. Sk. 1220. Cd. 1223. Cd. 1224. Sk. )

Fevzipaşa Mh. ( 4234. Sk. 4234. Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194772

Saat : 2:00 - 2:45

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akbük Mh. ( 3064. Sk. 2010. Sk. 3018. Sk. 3053. Cd. 1214. Cd. 1204. Sk. 1215. Sk. 2008. Sk. 1021. Cd. 2070. Sk. 2004. Sk. 2006. Sk. 2051. Cd. 3069. Cd. 3030. Sk. 3034. Sk. 3033. Sk. 3022. Cd. 3046. Sk. 3038. Cd. 3042. Cd. 3037. Cd. 3021. Sk. 2001. Sk. 3040. Sk. 3026. Sk. 1227. Sk. 1206. Cd. 1033. Sk. 1023. Cd. 2034. Cd. 3005. Sk. 3006. Sk. 1028. Sk. 1042. Sk. 2024. Sk. 3027. Sk. 3074. Sk. 3072. Sk. 3070. Sk. 3067. Sk. 3066. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3062. Sk. 3061. Sk. 3051. Sk. 3048. Sk. 3031. Sk. 3017. Sk. 3001. Cd. 2071. Sk. 2065. Sk. 2060. Sk. 2058. Sk. 2055. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2046. Sk. 2044. Sk. 2042. Sk. 2041. Sk. 2040. Sk. 2038. Sk. 2035. Sk. 2028. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. 2025. Cd. 2020. Sk. 2018. Sk. 2017. Sk. 2016. Sk. 2009. Sk. 2003. Sk. 1243. Sk. 1232. Sk. 1228. Sk. 1223. Cd. 1217. Sk. 1216. Sk. 1213. Sk. 1211. Sk. 1210. Sk. 1207. Sk. 1205. Sk. 1203. Sk. 1202. Sk. 1201. Sk. 1200. Sk. 1075. Cd. 1071. Sk. 1068. Sk. 1066. Sk. 1064. Sk. 1062. Sk. 1060. Sk. 1051. Sk. 1036. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1020. Sk. 3078. Sk. 3003. Cd. 2049. Cd. 2029. Cd. 2005. Sk. 3019. Sk. 2007. Sk. 2023. Sk. 3002. Sk. 3013. Sk. 2064. Sk. 2061. Sk. 2068. Sk. 2012. Sk. 1040. Sk. 1072. Cd. 3032. Sk. 3024. Sk. 3015. Sk. 3025. Sk. 1209. Sk. 1072 CAD 3044. Cd. 3007. Sk. 3047. Sk. 1038. Sk. 1032. Sk. 3079. Cd. 2019. Cd. 2067. Sk. 2063. Sk. 2047. Sk. 3036. Sk. 2062. Sk. 2059. Sk. 3075. Cd. 3011. Sk. 3014. Sk. 1231. Sk. Ada Sk. 1229. Sk. 2038 Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 1221. Sk. 1070. Sk. 2033. Sk. 1233. Sk. 3023. Sk. 3059. Sk. 2069. Sk. 3029. Sk. 3020. Sk. 3049. Sk. 2056. Sk. 3071. Cd. Deniz Sk. 2032. Sk. 2030. Sk. 2066. Sk. 1034. Sk. 3039. Sk. 5922 Sk. 6042 Sk. 5756 Sk. 6077 Sk. 2011 Cd. 3315 Sk. 5891 Sk. 5925 Sk. 3001 Cd. 6079 Sk. 3022 Cd. 3141 Sk. 3162 SK. 3124 sk. 3320 SK 3343 sk. 2010 Sk. 3320 3052 3008 3093. Sk. 3091. Sk. 1242. Sk. 3052. Sk. 3343. Sk. 3306. Sk. 3301. Sk. 3303. Sk. 3309. Sk. 3311. Sk. 2050. Sk. 1037. Sk. 3370. Sk. 3372. Sk. 3376. Sk. 3349. Sk. 3357. Sk. 3360. Sk. 3375. Sk. 6052 Sk. 3356. Sk. 3361. Sk. 3307. Sk. 3366. Sk. 3050. Cd. 2019 Cd. 3320 CD. 5741 Sk. 6078 Sk. 6078 Sk. 3350. Sk. 3028. Sk. 1001 Cumhuriyet Cd. 1253. Sk. 3346. Sk. 3322. Sk. 3339. Sk. 3331. Sk. 3327. Sk. 3323. Sk. 3060. Sk. 3305. Sk. 5200. Sk. 3377. Sk. 3128. Sk. 3118. Sk. 3090. Sk. 3035. Sk. 2048. Sk. 2015. Sk. 2014. Sk. 1246. Sk. 1240. Sk. 1238. Sk. 1236. Sk. 1021. Cumhuriyet Cd. 3333. Sk. 3368. Sk. 3054. Sk. 1144. Sk. 1050. Sk. 3095. Sk. 3344. Sk. 3355. Sk. 3358. Sk. 3364. Sk. 3317. Sk. 3308. Cd. 3310. Sk. 3312. Sk. 3321. Sk. 3345. Sk. 3336. Sk. 3334. Sk. 3332. Sk. 3330. Sk. 3329. Sk. 3328. Sk. 3326. Sk. 3324. Sk. 3320. Cd. 3041. Sk. 3016. Sk. 2037. Sk. 1212. Cd. Akbük Aile Sağlığı Merkezi 3158. Sk. 3156. Sk. 3154. Sk. 3146. Sk. 3144. Sk. 3140. Sk. 3139. Cd. 3133. Sk. 3079 CD. 3130. Sk. 3126. Sk. 3121. Sk. 3120. Cd. 3119. Sk. 3117. Sk. 3114. Sk. 3112. Cd. 3110. Sk. 3109. Sk. 3105. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3101. Sk. 3099. Sk. 3097. Sk. 3088. Sk. 3086. Sk. 3084. Sk. 3080. Sk. 3004. Cd. 1069. Cd. 1225. Sk. 1003. Cd. 1029. Sk. 3009. Cd. )

Fevzipaşa Mh. ( 4236 Sk. Yağlıkuyu Cd. 4206. Sk. 4167. Sk. 4164. Sk. 4159. Sk. 4176/2. Sk. 4252. Sk. 4250. Sk. 4241. Sk. 4239. Sk. 4237. Sk. 4125. Sk. 4224. Sk. 4223. Sk. 4220. Sk. 4215. Sk. 4199. Sk. 4188. Sk. 4248. Sk. 4246. Sk. 4244. Sk. 4242. Sk. 4240. Sk. 4238. Sk. 4235. Sk. 4219. Sk. 4218. Sk. 4214. Sk. Yıldız Cd. 4216. Sk. 4215/6. Sk. 4215/5. Sk. 4215/4. Sk. 4215/3. Sk. 4215/2. Sk. 4215/1. Sk. 4217. Sk. Cennet Cd. 4177. Sk. 4177/6. Sk. 4177/5. Sk. 4177/4. Sk. 4177/3. Sk. 4177/2. Sk. 4177/1. Sk. 4176/5. Sk. 4176/4. Sk. 4176/3. Sk. 4176/1. Sk. Kumluk Cd. Atanaj Cd. 4212. Sk. 4211. Sk. 4209. Sk. 4187. Sk. 4178. Sk. 4171. Sk. 4169. Sk. 4166. Sk. 4234. Sk. 4222. Sk. 4221. Sk. 4208. Sk. )