Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 25 Ocak 2025 Cumartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191632

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yaylalı Mh. ( Yaylalı Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191633

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kayran Mh. ( Kayran Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3191634

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kayran Mh. ( Kayran Sk. )

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3194449

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pirlibey Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3195158

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( 833. Sk. Uydukent-Üveyk Sitesi Küme Evleri Kipa Arkası Küme Evleri )