Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 25 Ocak 2025 Cumartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191632
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yaylalı Mh. ( Yaylalı Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191633
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kayran Mh. ( Kayran Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191634
- Saat : 9:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kayran Mh. ( Kayran Sk. )
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3194449
- Saat : 9:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pirlibey Mh.
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3195158
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Değirmendere Mh. ( 833. Sk. Uydukent-Üveyk Sitesi Küme Evleri Kipa Arkası Küme Evleri )
Kaynak: HABER MERKEZİ