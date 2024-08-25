Aydın’ın çeşitli ilçelerinde 26 Ağustos Pazartesi günü, elektrik kesintileri planlı olarak gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek kesintilerin saatleri ve etkilenecek bölgeler Aydem Elektrik tarafından detaylandırıldı.

Kesintinin ayrıntıları

Kesinti ID: 3075307

3075307 Saat: 09:00 - 13:00

09:00 - 13:00 Mahalleler: Bağarası Mh., Yeniköy Mh.

Bağarası Mh., Yeniköy Mh. Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Söke ilçesinde Bağarası ve Yeniköy mahallelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle sabah saat 9:00’dan itibaren 13:00’e kadar planlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti kapsamında Bağarası Mahallesi'ndeki çeşitli sokaklar, arızaların giderilmesi ve şebeke altyapısının yenilenmesi için elektrik verilmeyecek.

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3076375

3076375 Saat: 10:00 - 12:00

10:00 - 12:00 Mahalleler: Horsunlu Mh., Çobanisa Mh., Pamukören Mh.

Horsunlu Mh., Çobanisa Mh., Pamukören Mh. Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu, Çobanisa ve Pamukören mahallelerinde de sabah saatlerinde başlayacak kesintiler, 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3076605 ve 3076951

3076605 ve 3076951 Saat: 09:00 - 14:00

09:00 - 14:00 Mahalleler: Osmanbükü Mh., Acarlar Mh., Yazıdere Mh.

Osmanbükü Mh., Acarlar Mh., Yazıdere Mh. Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İncirliova ilçesi Osmanbükü, Acarlar ve Yazıdere mahallelerinde ise şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 9:00 ile 14:00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintilerinde güvenliği sağlamak ve günlük rutini en az etkileyecek şekilde önlemler almak önemlidir.

İşte elektrik kesintisi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

Elektrik kesintisi öncesinde veya sırasında elektronik cihazlarınızı kapatın. Bu, elektrik geri geldiğinde oluşabilecek ani voltaj değişikliklerinden kaynaklanabilecek hasarları önlemeye yardımcı olur.

Eğer kesinti uzun sürecekse, kritik cihazlarınız için bir jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanmayı düşünebilirsiniz. Özellikle buzdolabı gibi sürekli çalışması gereken cihazlar için bu önemlidir.

El fenerleri, mumlar veya bataryalı lambalar bulundurmak, karanlıkta güvenliğinizi sağlamak için önemlidir. Ancak mum kullanıyorsanız, yangın riskine karşı dikkatli olun ve mumları yanıcı maddelerden uzak tutun.

Buzdolabının ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutun. Bu, yiyeceklerin daha uzun süre soğuk kalmasını sağlar. Yiyeceklerin bozulmaması için kesinti uzun sürerse alternatif bir soğutma yöntemi planlayın.

Elektrik kesintisi sırasında iletişimde kalabilmek için cep telefonlarınızı ve diğer şarj edilebilir cihazlarınızı kesinti öncesinde tam olarak şarj edin. Powerbank gibi taşınabilir şarj cihazları da bu durumda faydalı olabilir.

Yangın alarmları ve güvenlik sistemlerinin, elektrik kesintisi sırasında da çalışır durumda olmasını sağlamak için yedek güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

Uzun süreli kesintilere karşı, su, konserve gıdalar, ilk yardım malzemeleri, ilaçlar ve gerekli diğer eşyaları içeren bir acil durum çantası hazırlamak faydalı olabilir.

Aydın'da yapılacak bu geniş çaplı elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için yerel enerji dağıtım şirketinin duyurularını takip etmeniz faydalı olacaktır. Kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ve etkilenebilecek diğer bölgelere dair gelişmelere, buradan ulaşabilirsiniz.