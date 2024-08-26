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Manisa'da yetim çocuklara kırtasiye yardımı için kampanya başlatıldı!

Aydın’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 27 Ağustos 2024 Salı günü çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Bozdoğan, Çine, İncirliova ve Sultanhisar ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, 27 Ağustos Salı günü farklı saat dilimlerinde uygulanacak.

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