Aydın'ın Bozdoğan, Çine, İncirliova ve Sultanhisar ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, 27 Ağustos Salı günü farklı saat dilimlerinde uygulanacak.
Aydın’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 27 Ağustos 2024 Salı günü çeşitli ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.
Kesintilerin detayları ve etkilenecek mahalleler şöyle:
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kılavuzlar Mahallesi
- Yeniköy Mahallesi: Yeniköy Sokak
Kesinti ID: 3075502
Saat: 09:00 - 14:00
Çine'de elektrik kesintisi
- Cumalı Mahallesi: Cumalı Merkez Sokak
- Çöğürlük Mahallesi: Menderes Sokak, Çöğürlük Sokak
- Çaltı Mahallesi: Çaltı Merkez Sokak
- Özeren Mahallesi: Özeren Merkez Sokak
- Gökyaka Mahallesi
- Dorumlar Mahallesi: Aktaş Sokak
Kesinti ID: 3076265
Saat: 10:00 - 16:00
İncirliova'da elektrik kesintisi
- Acarlar Mahallesi
- Yazıdere Mahallesi: Yazıdere Sokak
Kesinti ID: 3076954
Saat: 09:00 - 14:00
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Malgaçemir Mahallesi: Avlanbaba Sokak
- Uzunlar Mahallesi: Köycivarı Sokak, Kızılcık Sokak
- Sarıçam Mahallesi
- Malgaçmustafa Mahallesi: Ovacık Sokak
Kesinti ID: 3077006
Saat: 10:00 - 15:00
Elektrik kesintisi sırasında bunlara dikkat edin:
- Elektrik kesintisi öncesinde veya sırasında elektronik cihazlarınızı kapatın. Bu, elektrik geri geldiğinde oluşabilecek ani voltaj değişikliklerinden kaynaklanabilecek hasarları önlemeye yardımcı olur.
- Eğer kesinti uzun sürecekse, kritik cihazlarınız için bir jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanmayı düşünebilirsiniz. Özellikle buzdolabı gibi sürekli çalışması gereken cihazlar için bu önemlidir.
- El fenerleri, mumlar veya bataryalı lambalar bulundurmak, karanlıkta güvenliğinizi sağlamak için önemlidir. Ancak mum kullanıyorsanız, yangın riskine karşı dikkatli olun ve mumları yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Buzdolabının ve dondurucunun kapaklarını mümkün olduğunca kapalı tutun. Bu, yiyeceklerin daha uzun süre soğuk kalmasını sağlar. Yiyeceklerin bozulmaması için kesinti uzun sürerse alternatif bir soğutma yöntemi planlayın.
- Elektrik kesintisi sırasında iletişimde kalabilmek için cep telefonlarınızı ve diğer şarj edilebilir cihazlarınızı kesinti öncesinde tam olarak şarj edin. Powerbank gibi taşınabilir şarj cihazları da bu durumda faydalı olabilir.
- Yangın alarmları ve güvenlik sistemlerinin, elektrik kesintisi sırasında da çalışır durumda olmasını sağlamak için yedek güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Uzun süreli kesintilere karşı, su, konserve gıdalar, ilk yardım malzemeleri, ilaçlar ve gerekli diğer eşyaları içeren bir acil durum çantası hazırlamak faydalı olabilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ