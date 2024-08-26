Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi ile Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'ni sekiz ayda toplamda 400 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının gelecek aylarda 500 bine çıkması bekleniyor.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi, 18 Mart 2019 tarihinde ziyarete açıldı. Troya Müzesi, ziyarete açıldıktan hemen sonra mimarisi ve içerisinde sergilenen 2 bin eser ile tüm dünyanın ilgisini çekti.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde 160 yılı aşkın süreden beri kazılan Troya Ören Yeri'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan Troya Müzesi, 2020'de Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü, 2020 ve 2021'de Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü, 2020'de Attraction Star Awards Ödülleri'nde yılın “En Başarılı Müzesi Ödülü', 2020'de Tripadvisor.com tarafından ‘Traveller Choice Awards Ödülleri' çerçevesinde iki yıl üst üste ‘Travaller Choice' (gezgin seçimi) ödüllerini aldı.

Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri, UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapıyor. Tarihte savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya Ören Yeri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Troya Ören Yeri'ni gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2019 yılında açılışı gerçekleştirilen Troya Müzesi'nde, sergilenen 2 bine yakın eseri de görmek imkânı buluyor. Troya Ören Yeri'nde kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi ile Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'ne sekiz ayda toplamda 400 bin kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısının gelecek aylarda 500 bine çıkması hedefleniyor.

İlk altı ayda 100 bin ziyaretçi

Ziyaretçi sayılarında şu ana kadar bir rekor seviyeye geldiklerini belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Müzemiz açıldıktan sonra popüler oldu. Yani 2019 yılında Time dergisinde dünyadaki görülmesi gereken 100 yer listesine girmesi, 2020 yılında Türkiye'deki en başarılı müze seçilmesi yine aynı yıl Avrupa yılın müzesi ödülü 2020-21 Avrupa müze akademisi gibi ödüller müzeyi süratler popülerleştirdi. Tabi müzenin bu kadar kısa sürede popüler hale gelmesinin nedeni, örneğin sadece 2024 yılının Ağustos ayına kadar 9 tane sergi yaptık. Yani müze içerisinde yoğun bir hareketlilik var. Müze ulusal ve uluslararası basında yüzlerce kez haber oldu. Birçok belgesele konu oldu. Sosyal medyasıyla, söylemleriyle, işte çıkarttığımız dergi ile beraber iyi bir kurumsal imaj, iyi bir kurumsal marka oluşturulmaya çalışılıyor. Hatta şunu söyleyebiliriz, Troya Müzesi çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin en iyi müze markalarından biri hâline geldi ve Made in Troya markasını başarıyla temsil ediyor” dedi.

Troya Müzesine ziyaretçi sayılarını da değerlendiren Müze Müdür Rıdvan Gölcük, “Troya Müzesi açıldıktan kısa bir süre sonra pandemiyle karşılaştık. Bu oldukça bizim için talihsiz bir konu oldu ve geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi, bunlar ziyaretçi sayılarını bugüne kadar etkilemişti. Şimdi 2024 yılının ilk iki çeyreğine bakarsak, ilk çeyrekte Ocak, Şubat ve Mart ayında 2023'ün ilk üç ayına göre yüzde 68'lik bir artış yaşadık ki oldukça sevindirici bir rakam. İkinci çeyreğe baktığımızda ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplamda yüzde 28'lik bir artışla devam ettik. Yani ilk 6 ayda toplamda yüzde 38 daha iyi gidiyoruz 2020, 2021, 2022 ve 2023 bunların hepsini dahil ettiğimizde 2024 yılı bizim için bir rekor şekilde devam ediyor. Ağustos ayına kadar ise Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi toplamda hemen hemen 400 bin kişilik bir ziyaretçi sayısını yakaladı. İkisinin toplamı çok yakın zamanda 500 bini bulacak. Yılsonuna doğru da toplam ziyaretçi rekorunu yakalamış olacağız. Geçen yıl toplamda hemen hemen ilk altı aydan sadece bahsedeyim hemen hemen 60 binlerde kalmışken, şu anda ilk altı ayda 100 bin ziyaretçi sayısını aştık ve dolayısıyla da müze geçtiğimiz yıl toplamda 160 bin gibi bir rakam yakalamıştı. Sanırım bunu Eylül ayı gibi bunu kıracağız ve Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ise sürekli rekor tazelemeye devam edeceğiz” diye konuştu.