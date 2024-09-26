Aydın'ın çeşitli bölgelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.
Kesinti bilgileri
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Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3093608
- Saat: 09:00 - 10:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalleler: Fatih Mh., Beşeylül Mh. (Kuyucaklı Yusuf Cd. ve İğde Sk.)
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Efeler'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3099686
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Saat: 10:00 - 15:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk. ve Aydın Dalama Yolu)
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Kesinti ID: 3099687
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Saat: 10:00 - 15:00
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk.)
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Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3101742
- Saat: 10:00 - 13:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalleler: Karabağlar Mh., Görle Mh., Aşağıgörle Mh., Akyaka Mh.
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Germencik'te elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3102220
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Saat: 09:30 - 15:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Mahalleler: Turanlar Mh. (Atatürk Cd.)
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Kesinti ID: 3102229
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Saat: 09:30 - 15:30
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Durum: Planlandı
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Mahalleler: Turanlar Mh., Ömerbeyli Mh.
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Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3102402
- Saat: 13:00 - 16:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalleler: Davutlar Mh. (Birçok sokak)
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Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3102538
- Saat: 10:00 - 11:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalleler: Prof. Muammer Aksoy Mh., Yeşilyurt Mh.
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Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3102748
- Saat: 10:00 - 12:00
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalleler: Bağarası Mh., Yenicamii Mh., Cumhuriyet Mh., Yeniköy Mh., Burunköy Mh.
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Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3102749
- Saat: 09:15 - 13:15
- Durum: Planlandı
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Mahalleler: Kadıkalesi Mh. (Birçok site)