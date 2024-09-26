Aydın'ın çeşitli bölgelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Kesinti bilgileri

  • Kuyucak'ta elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3093608
    • Saat: 09:00 - 10:00
    • Durum: Planlandı
    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    • Mahalleler: Fatih Mh., Beşeylül Mh. (Kuyucaklı Yusuf Cd. ve İğde Sk.)

  • Efeler'de elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3099686

    • Saat: 10:00 - 15:00

    • Durum: Planlandı

    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

    • Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk. ve Aydın Dalama Yolu)

    • Kesinti ID: 3099687

    • Saat: 10:00 - 15:00

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    • Durum: Planlandı

    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

    • Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk.)

  • Karacasu'da elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3101742
    • Saat: 10:00 - 13:00
    • Durum: Planlandı
    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    • Mahalleler: Karabağlar Mh., Görle Mh., Aşağıgörle Mh., Akyaka Mh.

  • Germencik'te elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3102220

    • Saat: 09:30 - 15:30

    • Durum: Planlandı

    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

    • Mahalleler: Turanlar Mh. (Atatürk Cd.)

    • Kesinti ID: 3102229

    • Saat: 09:30 - 15:30

    • Durum: Planlandı

    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

    • Mahalleler: Turanlar Mh., Ömerbeyli Mh.

  • Kuşadası'nda elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3102402
    • Saat: 13:00 - 16:00
    • Durum: Planlandı
    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    • Mahalleler: Davutlar Mh. (Birçok sokak)

  • Nazilli'de elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3102538
    • Saat: 10:00 - 11:00
    • Durum: Planlandı
    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    • Mahalleler: Prof. Muammer Aksoy Mh., Yeşilyurt Mh.

  • Söke'de elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3102748
    • Saat: 10:00 - 12:00
    • Durum: Planlandı
    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    • Mahalleler: Bağarası Mh., Yenicamii Mh., Cumhuriyet Mh., Yeniköy Mh., Burunköy Mh.

  • Kuşadası'nda elektrik kesintisi 

    • Kesinti ID: 3102749
    • Saat: 09:15 - 13:15
    • Durum: Planlandı
    • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
    • Mahalleler: Kadıkalesi Mh. (Birçok site)
Kaynak: HABER MERKEZİ