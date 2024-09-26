Aydın'ın çeşitli bölgelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Kesinti bilgileri

Kuyucak'ta elektrik kesintisi Kesinti ID: 3093608 Saat: 09:00 - 10:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Fatih Mh., Beşeylül Mh. (Kuyucaklı Yusuf Cd. ve İğde Sk.)

Efeler'de elektrik kesintisi Kesinti ID: 3099686 Saat: 10:00 - 15:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk. ve Aydın Dalama Yolu) Kesinti ID: 3099687 Saat: 10:00 - 15:00 Muğla’nın havalimanlarında yolcu sayısında rekor kırıldı Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Mesutlu Mh. (Mesutlu Sk.)

Karacasu'da elektrik kesintisi Kesinti ID: 3101742 Saat: 10:00 - 13:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Karabağlar Mh., Görle Mh., Aşağıgörle Mh., Akyaka Mh.

Germencik'te elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102220 Saat: 09:30 - 15:30 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Turanlar Mh. (Atatürk Cd.) Kesinti ID: 3102229 Saat: 09:30 - 15:30 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Turanlar Mh., Ömerbeyli Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102402 Saat: 13:00 - 16:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Davutlar Mh. (Birçok sokak)

Nazilli'de elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102538 Saat: 10:00 - 11:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Prof. Muammer Aksoy Mh., Yeşilyurt Mh.

Söke'de elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102748 Saat: 10:00 - 12:00 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Bağarası Mh., Yenicamii Mh., Cumhuriyet Mh., Yeniköy Mh., Burunköy Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi Kesinti ID: 3102749 Saat: 09:15 - 13:15 Durum: Planlandı Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Mahalleler: Kadıkalesi Mh. (Birçok site)

