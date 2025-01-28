Aydın'da Salı günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık 10°C ile 18°C arasında değişirken, nem oranı yüzde 59 ile 83 seviyelerinde seyredecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayı...

Sabah saatlerinde ılık hava (09.00 - 12.00)

Aydın’da sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklık 14°C seviyesinde ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı yüzde 69 seviyesinde. Rüzgar hızının ortalama 5 km/sa, maksimum 18 km/sa hızında esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinde sıcaklık yükseliyor (12.00 - 15.00)

12.00 ile 15.00 saatleri arasında sıcaklık 18°C’ye kadar çıkacak. Nem oranı yüzde 59 seviyelerine düşecek. Rüzgar ise ortalama 4 km/sa hızında esecek.

Öğleden sonra hafif serinlik (15.00 - 18.00)

Bu saat diliminde sıcaklık 16°C’ye gerilerken nem oranı yüzde 74’e yükselecek. Rüzgar ortalama 6 km/sa hızında esecek ve maksimum 21 km/sa hızına ulaşacak.

Akşam saatlerinde dikkat (18.00 - 21.00)

Sıcaklık akşam saatlerinde 11°C’ye düşecek. Nem oranı yüzde 83’e kadar yükselecek. Rüzgar etkisini azaltarak ortalama 2 km/sa hızında esecek.

Gece serin hava hakim (21.00 - 24.00)

Gece saatlerinde sıcaklık 10°C seviyesine kadar gerileyecek. Nem oranı yüzde 80 seviyesinde olacak. Rüzgar ise hafif bir şekilde, ortalama 2 km/sa hızında esmeye devam edecek.