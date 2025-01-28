Uşak’ta Salı günü sis ve pus etkili olacak. Sıcaklık 6°C ile 14°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde nem oranı yüzde 77’ye ulaşacak, rüzgar hafifleyecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte detaylı hava durumu raporu...

Sabah saatlerinde sis hakim (09.00 - 12.00)

Günün ilk saatlerinde Uşak'ta sis etkisini gösterecek. Sıcaklık 11°C olarak ölçülürken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı yüzde 51 seviyesinde seyredecek. Ortalama rüzgar hızı 8 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 22 km/sa olarak kaydedildi. Sisli hava görüş mesafesini kısıtlayabileceğinden sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

Öğle vakti ve öğleden sonra puslu hava (12.00 - 18.00)

12.00 ile 15.00 saatleri arasında sis yerini puslu havaya bırakacak. Hava sıcaklığı 14°C’ye kadar yükselecek, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı yüzde 49’a düşerken rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa olacak.

15.00 ile 18.00 arasında ise puslu hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı yeniden 11°C seviyelerine inecek. Nem oranı yüzde 70’e kadar yükselecek. Bu saatlerde rüzgar hızı 4 km/sa seviyelerine düşerken maksimum rüzgar hızı 21 km/sa olarak ölçülecek.

Akşam ve gece saatlerinde soğuk ve puslu hava (18.00 - 24.00)

18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık 8°C’ye düşecek. Nem oranı yüzde 71’e çıkarken rüzgar hızı 2 km/sa seviyesine inecek. Puslu hava etkisini sürdürecek.

Gece saatlerinde ise sıcaklık 6°C’ye kadar gerileyecek ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı yüzde 77 ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Rüzgar hızı ise ortalama 3 km/sa olacak.