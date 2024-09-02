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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydem Elektrik , Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 Eylül 2024 Salı günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

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