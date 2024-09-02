Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 3 Eylül 2024 Salı günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte 3 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3081626
- Saat: 10:00 - 15:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Hisar Mahallesi (Malgaç Çayı Küme Evleri, Denizli Aydın Yolu, Koşu Caddesi, Yenipazar Yolu, köy yolu)
- Yağdere Mahallesi (Yağdere Sokak)
- Atça Mahallesi (102 Sokak, Aşılık Sokak)
- Kurtuluş Mahallesi
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
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Kesinti ID: 3081649
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Saat: 08:30 - 10:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenecek Bölgeler:
- Zafer Mahallesi (28/4. Sokak, 28/8. Sokak, 77/7. Sokak, 77/1. Sokak, 61. Sokak, 28/5. Sokak, 28. Sokak, 28/2. Sokak)
- Yıldıztepe Mahallesi
Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah)
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Kesinti ID: 3081654
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Saat: 10:00 - 11:30
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenecek Bölgeler:
- Zafer Mahallesi (Mehmet Özalp Bulvarı, 61. Sokak, 4. Sokak, 2/1. Sokak, 2. Sokak, 1717. Sokak, 14/1. Sokak, 2/2. Sokak, 1703. Sokak)
- Yıldıztepe Mahallesi
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
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Kesinti ID: 3081655
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Saat: 12:00 - 13:30
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenecek Bölgeler:
- Yeni Mahallesi (251. Sokak, 68. Sokak, 68/1. Sokak, 74. Sokak, 78/1. Sokak, 76. Sokak, 153. Sokak, 153/1. Sokak, 161. Sokak, 171. Sokak)
Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle)
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Kesinti ID: 3081657
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Saat: 13:30 - 15:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenecek Bölgeler:
- Zafer Mahallesi (70. Sokak, 103. Sokak, 113. Sokak, 115. Sokak, 80. Sokak, 87/1. Sokak, Nazilli Devlet Hastanesi)
- Yeni Mahallesi (76. Sokak, Sağlık Caddesi)