Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle  3 Eylül 2024 Salı günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

İşte  3 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:

Sultanhisar'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID: 3081626
  • Saat: 10:00 - 15:00
  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
  • Etkilenecek Bölgeler:
    • Hisar Mahallesi (Malgaç Çayı Küme Evleri, Denizli Aydın Yolu, Koşu Caddesi, Yenipazar Yolu, köy yolu)
    • Yağdere Mahallesi (Yağdere Sokak)
    • Atça Mahallesi (102 Sokak, Aşılık Sokak)
    • Kurtuluş Mahallesi

Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah) 

  • Kesinti ID: 3081649

  • Saat: 08:30 - 10:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler:

    • Zafer Mahallesi (28/4. Sokak, 28/8. Sokak, 77/7. Sokak, 77/1. Sokak, 61. Sokak, 28/5. Sokak, 28. Sokak, 28/2. Sokak)
    • Yıldıztepe Mahallesi

Nazilli'de elektrik kesintisi (Sabah) 

Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle) 

  • Kesinti ID: 3081655

  • Saat: 12:00 - 13:30

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler:

    • Yeni Mahallesi (251. Sokak, 68. Sokak, 68/1. Sokak, 74. Sokak, 78/1. Sokak, 76. Sokak, 153. Sokak, 153/1. Sokak, 161. Sokak, 171. Sokak)

Nazilli'de elektrik kesintisi (Öğle) 

  • Kesinti ID: 3081657

  • Saat: 13:30 - 15:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Etkilenecek Bölgeler:

    • Zafer Mahallesi (70. Sokak, 103. Sokak, 113. Sokak, 115. Sokak, 80. Sokak, 87/1. Sokak, Nazilli Devlet Hastanesi)
    • Yeni Mahallesi (76. Sokak, Sağlık Caddesi)
Kaynak: HABER MERKEZİ