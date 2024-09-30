Aydın'da, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Pazartesi günü belirli saat aralıklarında gerçekleşecek. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.
Karacasu’da Elektrik Kesintisi (ID: 3101745)
- Saat: 10:00 - 13:00
- Bölgeler: Bereketli, Yaylalı, Yenice, Esençay, Çamköy, Bahçeköy, Güzelköy, Alemler, Dereköy, Küçükdağlı Mahalleleri
- Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bozdoğan’da Elektrik Kesintisi (ID: 3102282)
- Saat: 9:30 - 12:00
- Bölgeler: Amasya Mahallesi ve çevresi
- Nedeni: Şebeke yenileme çalışmaları
Nazilli’de Elektrik Kesintisi (ID: 3102547, 3102551)
- Saat: 9:00 - 14:00 (Bağcıllı Mahallesi)
- Saat: 13:00 - 14:00 (Pınarbaşı Mahallesi)
- Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çine’de Elektrik Kesintisi (ID: 3102809)
- Saat: 10:00 - 14:00
- Bölgeler: Ünlüce, Altınova, Bağlarbaşı, Bereket, Bucak, Çaltı, Cumalı, Tepeköy, Özeren, Kızılgüney Mahalleleri
- Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Efeler’de Elektrik Kesintisi (ID: 3103144, 3103145, 3104243)
- Saat: 10:00 - 15:00 (Mesutlu Mahallesi)
- Saat: 9:00 - 14:00 (Ovaeymir Mahallesi)
- Nedeni: Şebeke yenileme çalışmaları
Kuşadası’nda Elektrik Kesintisi (ID: 3104136, 3104138)
- Saat: 9:00 - 12:00
- Bölgeler: Yavansu, Değirmendere Mahalleleri
- Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Söke ve Buharkent'te Elektrik Kesintisi
- Saat: 9:00 - 15:30 (Buharkent Kayaburnu ve Kamilpaşa Mahalleleri)
- Saat: 10:00 - 11:00 (Söke Yeşilköy, Yenidoğan, Karakaya, Kisir ve çevresi)
Bu kesintiler, şebekelerin modernize edilmesi ve uzun vadede daha stabil enerji sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Aydın’ın çeşitli bölgelerinde yaşanacak bu kesintilerin planlı olması, vatandaşların önceden tedbir alabilmesine olanak tanıyor. Kesintiler esnasında vatandaşların, elektronik cihazlarını prizlerden çekmeleri ve su depolarını doldurmaları önemle tavsiye ediliyor.