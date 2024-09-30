Aydın'da, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Pazartesi günü belirli saat aralıklarında gerçekleşecek. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Saat : 10:00 - 13:00

: 10:00 - 13:00 Bölgeler : Bereketli, Yaylalı, Yenice, Esençay, Çamköy, Bahçeköy, Güzelköy, Alemler, Dereköy, Küçükdağlı Mahalleleri

: Bereketli, Yaylalı, Yenice, Esençay, Çamköy, Bahçeköy, Güzelköy, Alemler, Dereköy, Küçükdağlı Mahalleleri Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bozdoğan’da Elektrik Kesintisi (ID: 3102282)

Saat : 9:30 - 12:00

: 9:30 - 12:00 Bölgeler : Amasya Mahallesi ve çevresi

: Amasya Mahallesi ve çevresi Nedeni: Şebeke yenileme çalışmaları

Nazilli’de Elektrik Kesintisi (ID: 3102547, 3102551)

Saat : 9:00 - 14:00 (Bağcıllı Mahallesi)

: 9:00 - 14:00 (Bağcıllı Mahallesi) Saat : 13:00 - 14:00 (Pınarbaşı Mahallesi)

: 13:00 - 14:00 (Pınarbaşı Mahallesi) Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çine’de Elektrik Kesintisi (ID: 3102809)

Saat : 10:00 - 14:00

: 10:00 - 14:00 Bölgeler : Ünlüce, Altınova, Bağlarbaşı, Bereket, Bucak, Çaltı, Cumalı, Tepeköy, Özeren, Kızılgüney Mahalleleri

: Ünlüce, Altınova, Bağlarbaşı, Bereket, Bucak, Çaltı, Cumalı, Tepeköy, Özeren, Kızılgüney Mahalleleri Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler’de Elektrik Kesintisi (ID: 3103144, 3103145, 3104243)

Saat : 10:00 - 15:00 (Mesutlu Mahallesi)

: 10:00 - 15:00 (Mesutlu Mahallesi) Saat : 9:00 - 14:00 (Ovaeymir Mahallesi)

: 9:00 - 14:00 (Ovaeymir Mahallesi) Nedeni: Şebeke yenileme çalışmaları

Kuşadası’nda Elektrik Kesintisi (ID: 3104136, 3104138)

Saat : 9:00 - 12:00

: 9:00 - 12:00 Bölgeler : Yavansu, Değirmendere Mahalleleri

: Yavansu, Değirmendere Mahalleleri Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Söke ve Buharkent'te Elektrik Kesintisi

Saat : 9:00 - 15:30 (Buharkent Kayaburnu ve Kamilpaşa Mahalleleri)

: 9:00 - 15:30 (Buharkent Kayaburnu ve Kamilpaşa Mahalleleri) Saat: 10:00 - 11:00 (Söke Yeşilköy, Yenidoğan, Karakaya, Kisir ve çevresi)

Bu kesintiler, şebekelerin modernize edilmesi ve uzun vadede daha stabil enerji sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Aydın’ın çeşitli bölgelerinde yaşanacak bu kesintilerin planlı olması, vatandaşların önceden tedbir alabilmesine olanak tanıyor. Kesintiler esnasında vatandaşların, elektronik cihazlarını prizlerden çekmeleri ve su depolarını doldurmaları önemle tavsiye ediliyor.