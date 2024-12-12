Aydın’ın İncirliova ilçesindeki Acarlar 60’ıncı Yıl Ortaokulu’nda, teneffüste kantinden aldıkları tavuklu hazır makarna yedikten sonra rahatsızlanan 37 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altındalar

Öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri görülmesi üzerine, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 37 öğrenci, ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yetkililer, öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininde satılan tavuklu hazır makarnadan numune aldı. Gıda analizleri için numuneler laboratuvara gönderilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Veliler endişeli

Okulda yaşanan olay, veliler arasında endişe yaratırken, yetkililer olayın nedeninin araştırıldığını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.