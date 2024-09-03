Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 4 Eylül 2024 Çarşamba günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte 4 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:
Nazilli'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3081658
- Saat : 8:30 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Zafer Mahallesi: 08:30 - 10:00 saatleri arasında, 88/1. Sk., Sağlık Cd., 90. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 107. Sk., 113. Sk., 115. Sk., 87/1. Sk., 87/2. Sk., 88. Sk.
Yeni Mahalle:
- 08:30 - 10:00: 80. Sk., 84. Sk.
- 10:00 - 11:30: 153. Sk., 78. Sk., 78/1. Sk., Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd.
- 12:00 - 13:30: 76. Sk., 78/1. Sk., 125. Sk., 68. Sk.
- Etkilenecek Bölgeler:
- Yıldıztepe Mahallesi: 76. Sk., 61. Sk., 30. Sk., Çakıcı Sk., 81/1. Sk., 80/1. Sk.
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3086362
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Başçayır Mahallesi
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3086542
- Saat : 13:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Hisar Mahallesi: Soğukkuyu Küme Evleri, Çayırlık Küme Evleri, Memur Evleri, Cami Sk., Eski Aydın Sk., 306. Sk., 333. Sk., Tarım Cd., Almaz Sk., Sultanhisar E Tipi Kapalı Cezaevi İç Yolu, Memur Evleri 2. Sk., Memur Evleri 1. Sk., Kanal Sk., Fevzi Çakmak Cd.
- Beşeylül Mahallesi
- Zafer Mahallesi: Denizli Aydın Yolu üzerinde kesintiler planlanmıştır.
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3086543
- Saat : 13:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenecek Bölgeler:
- Asma Mahallesi: 13:00 - 15:00 saatleri arasında, Sarı Alan Sk., Asma Sk.
- Karaahmetler Mahallesi: Merkez Küme Evleri Sk., Aşağıdere Sk.
- Seki Mahallesi: Seki Sk.
- Olukbaşı Mahallesi: Olukbaşı Sk.
- Koyuncular Mahallesi: Koyuncular Sk.
- Kızılca Mahallesi: Merkez Küme Evleri Sk., Saraçlar Sk.
- Akseki Mahallesi: Akseki Sk.
- Dutağaç Mahallesi: Dutağaç Sk.
- Yeşil Yenice Mahallesi: Yenice Sk.
Kaynak: HABER MERKEZİ