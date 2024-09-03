Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 4 Eylül 2024 Çarşamba günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

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İşte  4 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:

Nazilli'de elektrik kesintisi

  • Kesinti ID : 3081658
  • Saat : 8:30 - 10:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
  • Etkilenecek Bölgeler:
  • Zafer Mahallesi: 08:30 - 10:00 saatleri arasında, 88/1. Sk., Sağlık Cd., 90. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 107. Sk., 113. Sk., 115. Sk., 87/1. Sk., 87/2. Sk., 88. Sk.

Yeni Mahalle:

  • 08:30 - 10:00: 80. Sk., 84. Sk.
  • 10:00 - 11:30: 153. Sk., 78. Sk., 78/1. Sk., Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd.
  • 12:00 - 13:30: 76. Sk., 78/1. Sk., 125. Sk., 68. Sk.
  • Etkilenecek Bölgeler:
  • Yıldıztepe Mahallesi: 76. Sk., 61. Sk., 30. Sk., Çakıcı Sk., 81/1. Sk., 80/1. Sk.

Köşk'te elektrik kesintisi

  • Kesinti ID : 3086362
  • Saat : 10:00 - 13:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
  • Etkilenecek Bölgeler:
  • Başçayır Mahallesi

Sultanhisar'da elektrik kesintisi

  • Kesinti ID : 3086542
  • Saat : 13:00 - 15:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
  • Etkilenecek Bölgeler:
  • Hisar Mahallesi: Soğukkuyu Küme Evleri, Çayırlık Küme Evleri, Memur Evleri, Cami Sk., Eski Aydın Sk., 306. Sk., 333. Sk., Tarım Cd., Almaz Sk., Sultanhisar E Tipi Kapalı Cezaevi İç Yolu, Memur Evleri 2. Sk., Memur Evleri 1. Sk., Kanal Sk., Fevzi Çakmak Cd.
  • Beşeylül Mahallesi
  • Zafer Mahallesi: Denizli Aydın Yolu üzerinde kesintiler planlanmıştır.

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

  • Kesinti ID : 3086543
  • Saat : 13:00 - 15:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
  • Etkilenecek Bölgeler:
  • Asma Mahallesi: 13:00 - 15:00 saatleri arasında, Sarı Alan Sk., Asma Sk.
  • Karaahmetler Mahallesi: Merkez Küme Evleri Sk., Aşağıdere Sk.
  • Seki Mahallesi: Seki Sk.
  • Olukbaşı Mahallesi: Olukbaşı Sk.
  • Koyuncular Mahallesi: Koyuncular Sk.
  • Kızılca Mahallesi: Merkez Küme Evleri Sk., Saraçlar Sk.
  • Akseki Mahallesi: Akseki Sk.
  • Dutağaç Mahallesi: Dutağaç Sk.
  • Yeşil Yenice Mahallesi: Yenice Sk.
Kaynak: HABER MERKEZİ