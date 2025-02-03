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Ege’nin en büyük antika pazarı Kütahya'da

Ege’nin en büyük antika pazarı Kütahya'da

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 4 Şubat 2025 Salı günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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