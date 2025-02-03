Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 4 Şubat 2025 Salı günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197671
- Saat : 10:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilçam Mh. ( Arpaalan Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197672
- Saat : 10:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilçam Mh. ( Yeşilçam Sk. Küme Evleri 1. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3197673
- Saat : 10:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilçam Mh. ( Küme Evleri 2. Sk. )
Örentaht Mh. ( Toyran Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3199436
- Saat : 11:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dömen Mh. ( Dömen Sk. )
Örtülü Mh. ( Ericek Sk. )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3199573
- Saat : 9:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ege Mh. ( Alparslan Türkeş Sk. 410. Sk. 415. Sk. 417. Sk. 421. Sk. 430. Sk. 408/1. Sk. 412. Sk. 434. Sk. )
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3199704
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güllübahçe Mh. ( İnci Sk. Menekşe Sk. Özden Sk. Orhan Sk. Milli Egemenlik Cd. İstiklal Cd. Onursal Sk. Nergiz Sk. Karanfil Sk. Kahya Sk. Gül Sk. Evren Cd. Çınar Sk. Pak Sk. Acar Sk. Ekinciler Sk. Atatürk Cd. Değirmen Cd. Kahramanlar Cd. )